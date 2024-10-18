Köy Trafo Açılışı Sosyal Medyada Gündem Oldu - Son Dakika
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Köy Trafo Açılışı Sosyal Medyada Gündem Oldu

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Topluca köyü muhtarı İdris Çelik, trafo açılışında sosyal medyada ilgi odağı oldu.

18.10.2024 11:41
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Köyde enerji nakil hatları değişti, trafo için açılış yapıldı

Köylerine takılan trafonun açılışını yapan köy muhtarı sosyal medyada ilgi odağı oldu

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesine bağlı Topluca köyü muhtarı İdris Çelik, 40 yıl sonra köyünde değişen elektrik trafosu için köylüler ile birlikte yaptığı açılış törenindeki ciddiyeti ve konuşması sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Bölgedeki elektrik tedarikçi firma tarafından köyündeki enerji nakil hatları ile birlikte değişen trafoya kurdele bağlayarak yaptığı konuşmanın ardından açılış kurdelesini keserek köye elektrik verdiği görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Topluca köyü muhtarı İdris Çelik, paylaştığı video sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gördü. Törendeki ciddiyeti ve trafoya kavuşmanın sevincini açılış yaparak gösteren muhtar İdris Çelik, açılış konuşmasında devlete, elektrik çalışanlarına ve herkese defalarca teşekkür ettiği görüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Köy Trafo Açılışı Sosyal Medyada Gündem Oldu - Son Dakika

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