Köy Trafo Açılışı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Yerel

İşte 10 bebeğin ölümüne neden olan çetenin çalıştığı 19 hastane

Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş

Fetullah Gülen ve Duran Kalkan için ödül 2 katına çıkarıldı

Okul kantini ve yemekhaneleri için adım atıldı

Videoyu izleyen herkes aynı yorumu yapıyor: Bulun bu alçağı

Köyde enerji nakil hatları değişti, trafo için açılış yapıldı

Köylerine takılan trafonun açılışını yapan köy muhtarı sosyal medyada ilgi odağı oldu

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesine bağlı Topluca köyü muhtarı İdris Çelik, 40 yıl sonra köyünde değişen elektrik trafosu için köylüler ile birlikte yaptığı açılış törenindeki ciddiyeti ve konuşması sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Bölgedeki elektrik tedarikçi firma tarafından köyündeki enerji nakil hatları ile birlikte değişen trafoya kurdele bağlayarak yaptığı konuşmanın ardından açılış kurdelesini keserek köye elektrik verdiği görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Topluca köyü muhtarı İdris Çelik, paylaştığı video sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gördü. Törendeki ciddiyeti ve trafoya kavuşmanın sevincini açılış yaparak gösteren muhtar İdris Çelik, açılış konuşmasında devlete, elektrik çalışanlarına ve herkese defalarca teşekkür ettiği görüldü.