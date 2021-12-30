Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi yeni binasına kavuşuyor - Son Dakika

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ Anadolu İmam Hatip Lisesi inşaat çalışmalarını inceledi.

Köyceğiz'in Toparlar Mahallesi'nde yapılmakta olan, 16 dersliğe, 100 öğrenci kapasiteli pansiyona ve çok amaçlı spor salonuna sahip Anadolu İmam Hatip Lisesi İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Karabağ inşaat hakkında üstlenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Karabağ yaptığı açıklamada, "Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi yeni binası inşaatı hızla ilerliyor. İnşallah 2022-2023 Eğitim Öğretim yılına yetiştireceğiz. Bu değerli okul binamızın ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi. - MUĞLA