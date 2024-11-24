Köyceğiz'de 24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinliklerle Kutlandı - Son Dakika
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Köyceğiz'de 24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinliklerle Kutlandı

Köyceğiz\'de 24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinliklerle Kutlandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Programda, emekli öğretmenlere belgelerin takdim edildiği, öğrencilere ödüller verildiği ve müzikli tiyatro gösterisinin sahnelendiği bir dizi etkinlik düzenlendi.

24.11.2024 11:47  Güncelleme: 11:48
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Köyceğiz'de de Öğretmenler Günü, düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Atatürk büstüne İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulması ile başlayan kutlamalar, Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Salonunda Köyceğiz Anadolu Lisesi'nin sorumluluğunda düzenlenen bir programla devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile başlayan programın ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kutlama mesajı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşma Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan tarafından yapıldı. Hazırlanan program 'Benim Öğretmenim' isimli video gösterisi ve oratoryo ile başladı. Ardından yıl içinde emekli olmuş öğretmenlere meslekte şeref belgeleri takdim edildi. Kutlama programı ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında düzenlenen "Öğretmen ve Öğretmen Sevgisi" temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile devam etti. Aday öğretmenlerin yemin töreninin ardından 'Bir Öğretmenin Anatomisi' adlı müzikli tiyatro gösterisi ile program sona erdi. Programa Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan, İlçe protokolü, öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Köyceğiz'de 24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinliklerle Kutlandı - Son Dakika

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