Köyceğiz'de bayram yoğunluğu yaşandı - Son Dakika
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Köyceğiz'de bayram yoğunluğu yaşandı

04.05.2022 12:50
Köyceğiz'de bayram yoğunluğu yaşandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesine gelen yerli ve yabancı misafirler, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk oluşturdu.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesine gelen yerli ve yabancı misafirler, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk oluşturdu.

Tatilin başlamasıyla birlikte Köyceğiz'e gelen araç sayısında büyük artış oldu. Konaklama mekanları doldu. Bazı misafirlerin çadırlarda kaldıkları görüldü. Bayram süresince güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar göl kenarında Atatürk Kordonu'nda, kafe ve parklarda yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar mesire yerinde ve göl kenarında piknik yaptılar. Çocuklar oyunlar oynarken, bazıları da açık havada oyun oynamanın keyfini yaşadılar. Oltayla balık tutmaya çalışanları da görmek mümkündü. Tekneyle gölde gezinti yapanlar da renkli görüntüler oluşturdular. - MUĞLA

Köyceğiz'de bayram yoğunluğu yaşandı
Köyceğiz'de bayram yoğunluğu yaşandı
Köyceğiz'de bayram yoğunluğu yaşandı
Köyceğiz'de bayram yoğunluğu yaşandı
Köyceğiz'de bayram yoğunluğu yaşandı
Köyceğiz'de bayram yoğunluğu yaşandı
Köyceğiz'de bayram yoğunluğu yaşandı

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Ramazan Bayramı, Köyceğiz, Bayram, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Köyceğiz'de bayram yoğunluğu yaşandı - Son Dakika


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