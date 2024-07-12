Köyceğiz'de bulunan doğal klima: Yuvarlak Çay - Son Dakika
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Köyceğiz'de bulunan doğal klima: Yuvarlak Çay

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan Yuvarlak Çay, aşırı sıcaklardan bunalan ziyaretçilere serinlik sağlıyor. Suyunun sıcaklığı ve yuvarlanarak akmasıyla doğal bir klima görevi gören Yuvarlak Çay, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelmiştir. Çayın kenarında bulunan restoranlarda serinlemek için salıncaklarda sallananlar ve buz gibi sulara atlayanlar görülmektedir. Yuvarlak Çay, Köyceğiz'e 16 kilometre mesafede yer almaktadır.

12.07.2024 17:42
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Köyceğiz'de bulunan doğal klima: Yuvarlak Çay

MUĞLA - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kavurucu yaz sıcakları etkisini sürdürürken, aşırı sıcakların hüküm sürdüğü bu günlerde Köyceğiz Yuvarlak Çay doğal klima görevi görüyor.

Yuvarlak Çay, Köyceğiz'e bağlı Beyobası Mahallesi sınırları içindeki Topgözü Kanyonu içinde yer alıyor. 3-6 derece arasında değişen suyunun sıcaklığı ve yuvarlanarak akmasıyla Yuvarlak Çay ziyaretçilerini serinletiyor. Köyceğiz'e 16 kilometre mesafede olan Yuvarlak Çay'ın kenarında konumlanmış 20'den fazla restoran işletiliyor. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelen Yuvarlak Çay'da restoran sahipleri tarafından kurulan salıncaklarda sallananlar ve buz gibi sulara atlayanlar görülüyor.

Yuvarlak Çay'ı ziyaret eden Ahmet Çopur, "Köyceğiz'de aşağı taraflarda sıcaklar çok fazlayken burada yeşilliğin ve suyun verdiği güçle serinleme imkanı buluyoruz. Gelmek isteyenlere Yuvarlak Çay'ı tavsiye ederiz" dedi.

Yuvarlak Çay ile ilgili konuşan bir başka ziyaretçi de, "Genelde yılda bir iki kere geldiğimiz bir yer. Burası Yuvarlak Çay üzerine yapılan tesislerden herhangi bir tanesi. Bütün tesisler Yuvarlak Çay üzerine kurulu ve serinlik açısından da İlçe merkezinde hissedilen dereceler 50'nin üstüne geçse de burda rahat bir şekilde oturup ailenizle çay içebiliyorsunuz, kahvaltı yapabiliyorsunuz, yemek yiyebiliyorsunuz. Özellikle alabalık restoranları burda daha çok tanınıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Köyceğiz'de bulunan doğal klima: Yuvarlak Çay - Son Dakika

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