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Köyceğiz'de fırıncılar ekmek fiyatlarına zam yaptı - Son Dakika

Köyceğiz'de fırıncılar ekmek fiyatlarına zam yaptı

01.02.2022 14:32
Köyceğiz'de fırıncılar ekmek fiyatlarına zam yaptı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ekmeğe yapılan son zamla birlikte 200 gram ekmeğin fiyatı 3 TL'ye çıktı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ekmeğe yapılan son zamla birlikte 200 gram ekmeğin fiyatı 3 TL'ye çıktı.

Köyceğiz'de 2 ay önce 200gr ekmeğin fiyatı 2 liradan 2,5 liraya çıkarılmıştı. Ocak ayının son haftası aynı ekmek 2,5 liradan 3 liraya çıkarıldı. 700 gr ekşimayalı ekmek 8,5 liradan satılırken şimdi ise 10 liradan satılmaya başlandı. Simit 3 lira iken şimdi 3,5 lira oldu. Fırıncılar un fiyatları ve diğer girdilere gelen zamları gerekçe göstererek zam yaptıklarını belirtirken, vatandaşlar da ekmeğe 2 ayda bir zam yapılmasına şaşırdıklarını ifade ederek tepki gösterdi. - MUĞLA

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Türk Lirası, Köyceğiz, Muğla, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Köyceğiz'de fırıncılar ekmek fiyatlarına zam yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köyceğiz'de fırıncılar ekmek fiyatlarına zam yaptı - Son Dakika
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