Köyceğiz'de "İz Bırakan Kadınlarımız" temalı fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Dünya Kadınlar Günü nedeniyle "İz Bırakan Kadınlarımız" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Köyceğiz Gençlik Merkezi'nin düzenlediği sergide tarih boyunca yaşamın her alanında yer alan kadınlarımızın gücüne vurgu yapıldığı görüldü. Köyceğiz Gençlik Merkezi'nin düzenlemiş olduğu "İz Bırakan Kadınlarımız" konulu fotoğraf sergisini Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Yetkilileri ve vatandaşlar ziyaret etti. Fotoğraf sergisini gezenler eserleri beğendiklerini ifade etti. - MUĞLA