Köyceğiz'de "İz Bırakan Kadınlarımız" temalı fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika
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Köyceğiz'de "İz Bırakan Kadınlarımız" temalı fotoğraf sergisi açıldı

09.03.2022 11:04
Köyceğiz'de "İz Bırakan Kadınlarımız" temalı fotoğraf sergisi açıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Dünya Kadınlar Günü nedeniyle "İz Bırakan Kadınlarımız" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Dünya Kadınlar Günü nedeniyle "İz Bırakan Kadınlarımız" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Köyceğiz Gençlik Merkezi'nin düzenlediği sergide tarih boyunca yaşamın her alanında yer alan kadınlarımızın gücüne vurgu yapıldığı görüldü. Köyceğiz Gençlik Merkezi'nin düzenlemiş olduğu "İz Bırakan Kadınlarımız" konulu fotoğraf sergisini Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Yetkilileri ve vatandaşlar ziyaret etti. Fotoğraf sergisini gezenler eserleri beğendiklerini ifade etti. - MUĞLA

Köyceğiz'de İz Bırakan Kadınlarımız temalı fotoğraf sergisi açıldı
Köyceğiz'de İz Bırakan Kadınlarımız temalı fotoğraf sergisi açıldı
Köyceğiz'de İz Bırakan Kadınlarımız temalı fotoğraf sergisi açıldı

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Dünya Kadınlar Günü, Köyceğiz, gençlik, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Köyceğiz'de 'İz Bırakan Kadınlarımız' temalı fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köyceğiz'de "İz Bırakan Kadınlarımız" temalı fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika
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