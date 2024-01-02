Muğla\'da öğretmenler Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın\'ın hayatını konu alan filmi izledi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde öğretmenler Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatını konu alan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben" filmini izledi.

2017 yılında Batman'ın Kozluk ilçesinde teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını konu alan 'Aybüke; Öğretmen Oldum Ben' adlı film için düzenlenen sinema etkinliğine Köyceğiz'deki okullardan seçilen temsilci öğretmenler katıldı. Kozluk'ta ilk görev yaptığı okulda karne dağıttıktan sonra evine dönerken, dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Aybüke Öğretmen'in hayatını anlatan TRT ortak yapımı filmi temsilci öğretmenler Köyceğiz'de sinemada izledi. Öğretmenler meslektaşları olan şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit olmasını unutamadıklarını hayatı hakkında çok iyi bilgi sahibi olduklarını, acısını yüreklerinde hissetmeye devam ettiklerini belirterek, filmi izlerken çok duygulandıklarını ifade ettiler.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan; "İlçemiz okullarının temsilci öğretmenleri tarafından 9 Haziran 2017 yılında bölücü terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit olan Öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın'ın hayat hikayesinin anlatıldığı film izlendi. Her öğretmenimizin kendisinden bir şeyler bulduğu duygu dolu bu film vesilesi ile tüm şehit öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerini kullandı. - MUĞLA