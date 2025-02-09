Köyceğiz\'de sabah namazı buluşması gerçekleşti

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Muğla'nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen sabah namazı buluşmaları bu hafta Zeytinalanı Merkez Camii'nde yapıldı.

Sabah ezanını müteakiben Din Hizmetleri Uzmanı İbrahim Bölükbaşı'nın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan buluşma sabah namazına müteakip İmam-Hatip Veysel Uysal'ın tesbihatı yaptırması ile devam etti. İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz'ün sohbeti, tüm şehitler ile otel yangını felaketinde ve Maraş merkezli deprem felaketinde vefat eden vatandaşlar için yapılan dua ve ikramların yapılmasıyla program sona erdi.

Sabah namazı buluşması sohbetini yapan Müftü Karagöz, "Sabahın seherinde Kabe'nin şubesi camimizi dolduran siz bay bayan kardeşlerimi ve özellikle buluşmaya katılan yarının büyükleri gençlerimizi tebrik ediyorum. Mübarek üç ayların neredeyse yarısını geride bıraktık. Önümüzdeki perşembe günü de Berat Kandili'ni idrak edip onbir ayın sultanı Ramazan-ı şerife ve bin aydan daha hayırlı Kadir gecesine kavuşacağız. Bu maneviyat dolu günlerimizi iyi değerlendirelim ve imtihan dünyasında, hayat sınavımızı güzelce verip geride hoş bir seda bırakanlardan olalım. Arkamızdan yerlerin ve göklerin üzüldüğü ağladığı, iyilikle yad edilenlerden olalım" dedi.

Ev sahibi İmam-Hatip İsmail Eneç ile cami cemaatinin müşterek hazırladıkları ikramların yapılması, yemek duası ve Müftü Karagöz'ün sabah namazı buluşmasına katılan cemaate ve ev sahibi din görevlisine teşekkür etmesiyle sabah namazı buluşması sona erdi. - MUĞLA