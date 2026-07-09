Köyceğiz'de şehitler için Mevlid-i Şerif - Son Dakika
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Köyceğiz'de şehitler için Mevlid-i Şerif

Köyceğiz\'de şehitler için Mevlid-i Şerif
09.07.2026 21:49
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, 15 Temmuz Şehitlerini Anma etkinlikleri kapsamında 10 Temmuz Cuma günü Hacıbey Camii'nde cuma namazı öncesi Mevlid-i Şerif programı düzenlenecek. Programda şehitler için okutulan hatm-i şeriflerin duası yapılacak, namaz sonrası lokma ikramı sunulacak.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde şehitler için okutulan hatm-i şeriflerin duasının da yapılacağı Mevlid-i Şerif programı gerçekleşecek.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Köyceğiz Kaymakamlığının himayelerinde İlçe Müftülüğü tarafından 10 Temmuz 2026 Cuma günü Köyceğiz Merkez Hacıbey Camii'nde cuma namazından önce, Şehitler için okutulan Hatm-i Şeriflerin duasının da yapılacağı Mevlid-i Şerif programı düzenlenecek. Namazdan sonra da lokma ikramının yapılacağı programa tüm Köyceğiz halkı davet edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Köyceğiz'de şehitler için Mevlid-i Şerif - Son Dakika

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