Köyceğiz'de turnuvaya katılan öğretmenlere kahvaltı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Köyceğiz'de turnuvaya katılan öğretmenlere kahvaltı düzenlendi

17.06.2022 15:29
Köyceğiz'de turnuvaya katılan öğretmenlere kahvaltı düzenlendi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Bahar Voleybol Turnuvasına katılan öğretmenler kahvaltıda buluştu.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Bahar Voleybol Turnuvasına katılan öğretmenler kahvaltıda buluştu.

Bahar Voleybol Turnuvasında 1. Toparlar Ortaokulu, 2. Denizfeneri Akköprü Ortaokulu, 3. Yunus Emre Ortaokulu, 4.Pınar Ortaokulu olmuştu. Köyceğiz ilçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ ve Köyceğiz ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hatice Karaca'nın da katıldığı kahvaltıda öğretmenler samimi bir ortamda sohbet imkanı buldu. Turnuvaya katılan tüm okul ve öğretmenlere eğitim camiasının birlik ve beraberliğine sağladıkları katkıdan dolayı teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ, akademik başarı kadar sosyal ve sportif etkinliklerinde önemine değindiği konuşmasını turnuvada derece yapan okulları anons ederek ve tüm katılımcıları tebrik ederek bitirdi. - MUĞLA

Köyceğiz'de turnuvaya katılan öğretmenlere kahvaltı düzenlendi
Köyceğiz'de turnuvaya katılan öğretmenlere kahvaltı düzenlendi
Köyceğiz'de turnuvaya katılan öğretmenlere kahvaltı düzenlendi
Köyceğiz'de turnuvaya katılan öğretmenlere kahvaltı düzenlendi
Köyceğiz'de turnuvaya katılan öğretmenlere kahvaltı düzenlendi

YORUMLAR
500
Köyceğiz'de ilçe müftüleri toplantısı yapıldı Köyceğiz'de ilçe müftüleri toplantısı yapıldı Köyceğiz'de Hacı uğurlama töreni yapılacak Köyceğiz'de Hacı uğurlama töreni yapılacak
Kaynak: İHA

voleybol, Hisarcık, Köyceğiz, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Köyceğiz'de turnuvaya katılan öğretmenlere kahvaltı düzenlendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:06 Premier Lig devi Tottenham'ın antrenman tesislerinde sahaya giren yılan korku dolu anlar yaşattı
15:00 Manchester City yıldıza doymuyor! Frenkie De Jong ve Kalvin Phillips için serveti gözden çıkardılar
14:59 Sunucu Alp Kırşan, Survivor kariyerine neden son verdiğini anlattı: Ailemi özleyince ayrıldım
14:54 Prens Selman, Türkiye'ye gelip Erdoğan ile görüşecek: Hedefimiz ilişkileri çok daha yükseğe taşımak
14:52 Bakan Hulusi Akar, Yunan parlamentere "Sen kavga etmek istiyorsun" sözlerinin perde arkasını anlattı
14:18 AB Komisyonu, Gürcistan'ı es geçti!
14:15 İlk servis İmamoğlu'ndan! İBB'nin ucuz fiyata yemek vereceği lokantanın açılışı resmen yapıldı
14:12 Yılmaz Vural'dan çok konuşulacak sözler: Gençlerbirliği'nden ayrılmamın sebeplerinden biri de Ümit Karan'dır
14:10 Erdoğan'dan, Yunanistan ile sert sözler: Bundan sonra başlarının çaresine baksınlar
14:10 Selin Ciğerci bikinili videosunu paylaştı, eşi Gökhan Çıra'dan yorum geldi: Saçından ayağına kadar benim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 15:35:51. #1.11#
SON DAKİKA: Köyceğiz'de turnuvaya katılan öğretmenlere kahvaltı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement