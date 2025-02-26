Köyceğiz\'de Uzay Çadırı Etkinliği

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesi İmam Hatip Ortaokulu'nda Planetaryum (Uzay Çadırı) etkinliği gerçekleştirildi.

Öğrencilerin uzay farkındalığını arttırmak adına okulun bahçesinde bir uzay çadırı kuruldu. Gökyüzünü andıracak biçimde tasarlanan bombeli yuvarlak kubbeli çadırın tavanına yansıtılan görüntüleri öğrenciler izleyerek uzay ortamını görme fırsatı buldu. Gezegenleri, çeşitli gök cisimlerini ve onların uzay boşluğundaki hareketlerini anlatan uzay çadırındaki gösteri öğrencilere keyifli anlar yaşattı. Köyceğiz İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Uzay konusu öğrencilerin hayal etmekte, anlamakta zorlandığı bir konu olmakla birlikte uzay çadırı ile sanki kendileri bizzat uzayın içindeymiş gibi uzayı deneyimleme şansını yakaladılar" ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA