Köyceğiz'de Uzay Çadırı Etkinliği - Son Dakika
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Köyceğiz'de Uzay Çadırı Etkinliği

Köyceğiz\'de Uzay Çadırı Etkinliği

İmam Hatip Ortaokulu'nda uzay farkındalığı artırmak için Planetaryum etkinliği düzenlendi.

26.02.2025 09:52
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesi İmam Hatip Ortaokulu'nda Planetaryum (Uzay Çadırı) etkinliği gerçekleştirildi.

Öğrencilerin uzay farkındalığını arttırmak adına okulun bahçesinde bir uzay çadırı kuruldu. Gökyüzünü andıracak biçimde tasarlanan bombeli yuvarlak kubbeli çadırın tavanına yansıtılan görüntüleri öğrenciler izleyerek uzay ortamını görme fırsatı buldu. Gezegenleri, çeşitli gök cisimlerini ve onların uzay boşluğundaki hareketlerini anlatan uzay çadırındaki gösteri öğrencilere keyifli anlar yaşattı. Köyceğiz İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Uzay konusu öğrencilerin hayal etmekte, anlamakta zorlandığı bir konu olmakla birlikte uzay çadırı ile sanki kendileri bizzat uzayın içindeymiş gibi uzayı deneyimleme şansını yakaladılar" ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Köyceğiz'de Uzay Çadırı Etkinliği - Son Dakika

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