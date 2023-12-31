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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yılın son günü sakin bir şekilde yaşanıyor - Son Dakika
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yılın son günü sakin bir şekilde yaşanıyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yılın son günü sakin bir şekilde yaşanıyor. Parçalı bulutlu bir hava ile başlayan gün, hava sıcaklığının düşük olmaması sebebiyle vatandaşları sokağa çekti. Vatandaşlar alışveriş merkezlerine akın ederek yılbaşı alışverişi yaparken, Atatürk Kordonu ise sessiz kaldı. Geçtiğimiz hafta yoğunluktan dolayı adım atacak yer bulunmayan Atatürk Kordonu'nda yılın son gününde sakinlik hakim.

Muğla\'nın Köyceğiz ilçesinde yılın son günü sakin bir şekilde yaşanıyor
31.12.2023 - 17:54,
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yılın son günü sakin bir şekilde yaşanıyor.

Sakin şehir unvanlı Köyceğiz, güne parçalı bulutlu bir hava ile başlarken, hava sıcaklığını çok düşük olmaması sebebiyle vatandaşlar sokağa akın etti. Yılın son gününde vatandaşlar alışveriş merkezlerine akın ederek yılbaşı alışverişi yaptı. Çarşı ve pazarlarda yoğunluk yaşanırken öğle saatlerinde Atatürk Kordonu ise sakin kaldı. Geçtiğimiz hafta 2. el pazarı nedeniyle adım atacak yer bulunmayan Atatürk Kordonu'nda yılın son günü, çok az kişinin olması nedeniyle Köyceğiz yılbaşını sakin karşılıyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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