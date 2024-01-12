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Muğla'da İmam Hatip Ortaokulu veli ziyaretleri devam ediyor - Son Dakika
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Muğla'da İmam Hatip Ortaokulu veli ziyaretleri devam ediyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan İmam Hatip Ortaokulu, veli, öğrenci ve öğretmen iletişimini güçlendirmek ve başarı seviyesini artırmak amacıyla düzenlediği veli ziyaretlerine devam ediyor. Okul müdürü, rehber öğretmen ve sınıf öğretmeninden oluşan bir heyet, öğrenci velilerini ziyaret ederek çocukları hakkında bilgi verdi ve isteklerini dinledi. Veliler, bu ziyaretlerin kendilerine güven verdiğini ve öğrencilerin başarısına olumlu etkisi olacağına inandıklarını belirtti. Köyceğiz İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü ise her hafta bir veliyi misafir ettiklerini ve velilere teşekkür ettiğini açıkladı.

Muğla\'da İmam Hatip Ortaokulu veli ziyaretleri devam ediyor
12.01.2024 - 10:27,  Güncelleme: 10:27
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde İmam Hatip Ortaokulu tarafından gerçekleştirilen, veli, öğrenci ve öğretmen iletişimini sağlıklı kılmak ve başarı seviyesini daha yukarılara çıkarabilmek için başlatılan veli ziyaretleri, hız kesmeden devam ediyor.

Köyceğiz İmam Hatip Ortaokulu müdür, rehber öğretmen ve sınıf öğretmeninden oluşan bir heyet öğrenci velilerini ziyaret etti. Velilere çocukları hakkında bilgiler verildi, istek ve önerileri hakkında bilgi alındı. Veliler ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, okul yönetimi ve öğretmenleriyle diyalog halinde olmanın kendilerine ayrı bir güven verdiğini söyledi. Ayrıca bu ziyaretlerin öğrencilerin başarısına olumlu etkisi olacağına inandıklarını belirttiler. Okul yönetimine ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Köyceğiz İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Her hafta bir velimize misafiriz. Öğrencilerimizi ailesinin yanında, kendi ortamında gözlemleme şansı buluyoruz. Bizi misafir eden velilerimize çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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