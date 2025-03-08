Köyceğizli Öğrenciler İstiklal Marşı Yarışmasında Başarı Elde Etti - Son Dakika
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Köyceğizli Öğrenciler İstiklal Marşı Yarışmasında Başarı Elde Etti

Köyceğizli Öğrenciler İstiklal Marşı Yarışmasında Başarı Elde Etti

Muğla'da düzenlenen İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında Köyceğizli öğrenciler ödüller aldı.

08.03.2025 11:54
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması il birinciliği yarışmasına katılan öğrenciler birincilik, ikincilik ve dördüncülük elde ettiler.

12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen okullar arası "İstiklal Marşı'nın Tamamını Ezbere Güzel Okuma Yarışması" İl Finalinde, Ortaokullar kategorisinde Beyobası Yusuf Niyazi Pirci Ortaokulu öğrencisi Melek Gülcan Eren İl birincisi oldu. Liseler kategorisinde ise Naip Hüseyin Anadolu Lisesi öğrencisi Sıla Eren İl ikincisi, İlkokullar kategorisinde Toparlar İlkokulu öğrencisi Nisanur Çeşit İl dördüncüsü oldu. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İstiklal Marşı'nın Tamamını Ezbere Güzel Okuma Yarışması il finalindeki bu anlamlı başarıda emeği olan okullarımızı, öğretmenlerimizi, velilerimizi ve öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Köyceğizli Öğrenciler İstiklal Marşı Yarışmasında Başarı Elde Etti - Son Dakika

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