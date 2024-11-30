Köyceğizli öğrenciler ürettikleri çiçeklerden hediye ettiler

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Şehit Seyhan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Bölümü öğrencileri, okul müdürü Engin Kara eşliğinde gerçekleştirdikleri ziyaretlerde ürettikleri çiçeklerden hediye ettiler.

Köyceğiz Şehit Seyhan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde öğrenci ve öğretmenlerin tarımsal yeterliliklerinin arttırılması, tarım ve gıda sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için mesleki ve teknik eğitim faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında 1 Haziran 2022 tarihinde imzalanan 'Tarım Alanı Bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Ortak Yönetim Modeli Protokolü' ile meslek liseleri tarım alanında desteklenip, güçlendiriliyor. Köyceğiz Şehit Seyhan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Bölümü öğrencileri tarafından okula ait 6 dekarlık alanda tarımsal faaliyet yürütüyor. Öğrenciler çilek, adaçayı, kekik, çiçek üretiminde bulunuyorlar.

Şehit Seyhan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Engin Kara ve öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, Şube Müdürü Hatice Karaca ve müdürlükte görev yapan öğretmenleri ziyaret etti. Ziyarette Tarım Bölümü öğrencilerinin yetiştirmiş oldukları çiçekler hediye edilirken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Karahan da ziyaretlerinden dolayı Kara ve öğrencilere teşekkür etti. - MUĞLA