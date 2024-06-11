KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi

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Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) İl Tahsisat Komisyonu Toplantısı, İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Cahit Çelik başkanlığında yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Resul Özdemir, İlçe Kaymakamları, İl Genel Meclis Başkanı Ömer Kılıç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Nebol, Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Bahadır Karaca, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişliği İl Müdürü Necmettin Şeker katıldı.

Yapılan toplantıda, 2024 yılı içerisinde il merkezinde ve 5 ilçede tamamlanan ve devam eden KÖYDES yatırımlarının son durumları değerlendirildi.

Merkez ve ilçelere bağlı köylerin altyapı sulama ödeneklerinin de belirlendiği toplantıda altyapı, yol ve sulama işleri için 59 milyon 878 bin 364 liranın tahsis edildiği ifade edildi.

Bu kapsamda yapılacak yatırımlar için il merkezine 16 milyon 225 bin 126, Altunhisar'a 2 milyon 806 bin 370, Bor'a 12 milyon 093 bin 602, Çamardı'ya 7 milyon 823 bin 125, Çiftlik'e 5 milyon 147 bin 414 ve Ulukışla'ya 15 milyon 782 bin 727 lira ödenek ayrıldığı belirtildi. - NİĞDE