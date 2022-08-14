Vali Öner, köylerin daha yaşanabilir hale gelmesi için çabalıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Öner, köylerin daha yaşanabilir hale gelmesi için çabalıyoruz

14.08.2022 11:50
Vali Öner, köylerin daha yaşanabilir hale gelmesi için çabalıyoruz

Köylerde muhtar ve vatandaşları dinleyen Ardahan Valisi Hüseyin Öner, "Köylerimizin daha yaşanabilir hale getirilmesi noktasında devletimizin tüm imkanlarını yerinde kullanarak hizmet etme gayretindeyiz" dedi.

Köylerde muhtar ve vatandaşları dinleyen Ardahan Valisi Hüseyin Öner, "Köylerimizin daha yaşanabilir hale getirilmesi noktasında devletimizin tüm imkanlarını yerinde kullanarak hizmet etme gayretindeyiz" dedi.

Vali Hüseyin Öner köy ziyaretleri çerçevesinde Hanak ilçesine bağlı Geç, Arıkonak ve Börk köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Beraberinde Hanak Kaymakamı Fatma Turhan Keser, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir ve kurum müdürleri ile birlikte köylere giden Vali Hüseyin Öner, köy konakları, cami bahçeleri ve taziye evlerinde muhtarlar ve vatandaşla buluştu.

Ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, hem ilçeleye bağlı köyleri daha iyi tanımak, hem de vatandaşların sorun ve sıkıntılarını yerinde dinlemek amacıyla köy ziyaretleri gerçekleştirdiğini söyleyen Öner, köylerin daha yaşanabilir hale getirilmesi noktasında devletin tüm imkanlarını yerinde kullanarak hizmet etme gayretinde olduklarını söyledi.

Köylerdeki eğitim, sosyal hizmetler, enerji, ulaşım, sağlık, asayiş ve güvenlik hizmetleri noktasında vatandaşlarla sohbette bulunan Vali Öner, daha sonra muhtar ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Öner, kendisine iletilen sorun, sıkıntı ve taleplerin hızlı bir şekilde değerlendirilmesi ve imkanlar ölçüsünde gerekli çalışmaların yapılması yönünde kurum müdürlerine talimatlarda bulundu. - ARDAHAN

YORUMLAR
500
Antalya'da jandarmadan taksilere denetim Antalya'da jandarmadan taksilere denetim Kapaklı'da tescilsiz motosikletler trafikten men edildi Kapaklı'da tescilsiz motosikletler trafikten men edildi
Kaynak: İHA

Ünsal Hayal, Jandarma, Arıkonak, Ardahan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Öner, köylerin daha yaşanabilir hale gelmesi için çabalıyoruz - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:09 Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorunun cevap şıkları Kenan İmirzalıoğlu'nu güldürdü
01:07 TIR'a çarpan kamyonetteki 3 kişi öldü! Sürücü ehliyetsiz çıktı
01:04 Seda Sayan'ın balayı tatilinde LGBT yürüyüşüne destek olduğu anları paylaştı
00:38 Meteorolojiden sağanak uyarısı! Listede İstanbul dahil birçok şehir var
00:28 Galatasaray'da yeni transfer Abdülkerim'in yenilgi getiren hatası tepkilerin odağında!
00:16 Boşanma aşamasındaki eşini mahallede düzenlenen düğünde başından vurarak katletti
00:13 Adana Demirspor lige fırtına gibi başladı! Sivasspor'u da farklı geçti
00:09 Ali Babacan'dan Devlet Bahçeli'ye yönelik sert ifadeler: Bugüne kadar bu ülkeye bir faydası oldu mu?
23:49 Galatasaray'a beklemediği darbe! Giresunspor evine 3 puanla dönüyor
23:37 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Beyaz Reform' duyurusu: Amacımız doktorun işine daha iyi odaklanması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2022 11:50:47. #1.13#
SON DAKİKA: Vali Öner, köylerin daha yaşanabilir hale gelmesi için çabalıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement