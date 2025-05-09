Köylüler Karaca Yavruları İçin Seferber Oldu - Son Dakika
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Köylüler Karaca Yavruları İçin Seferber Oldu

Köylüler Karaca Yavruları İçin Seferber Oldu

Düzce'de köylüler, fındık bahçesinde buldukları karaca yavrularını kurtarmak için harekete geçti.

09.05.2025 09:19
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DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde tarlada çalışan köylüler fındık bahçesinde buldukları yeni doğmuş karaca yavruları için seferber oldu. Durumu Düzce Veteriner Hekimler Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil'e bildiren köylüler, zorlu araziyi traktörle aşarak yavruların sağlık kontrolünü sağladı.

Ören köyü Taşlık mevkisinde tarlada çalışan köylüler, fındık bahçesinde iki yeni doğmuş karaca yavrusu buldu. Durum, Düzce Veteriner Hekimler Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil'e bildirildi. Bölgeye gelen Karanfil, köylüler ile birlikte traktörle karacaların bulunduğu alana gitti. Karanfil yaptığı muayenede, karacanın yeni doğum yaptığını ve yavru karacaların göbek bağlarının henüz düşmediğini belirledi. Ayrıca yavruların annelerini kısa süre önce emdiğini fark etti. Bunun üzerine Karanfil ve köylüler, anne karacanın doğum yaptığı yeri bulmak için çevrede arama yaptı. Yapılan aramada anne karacanın yavrularını beslediği yer tespit edildi. Yavru karacaları oraya bırakmaya hazırlanan köylüler ve Karanfil, beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. Aynı bölgede bir yavru karaca daha buldular. Tüm yavruları muayene eden Veteriner Hekim Karanfil, herhangi bir sağlık sorunlarının olmadığını belirledi. Bunun üzerine köylüler, yavru karacaları tekrar annelerinin alması için doğum yaptıkları yere bıraktı. Karanfil, yavru karacaların sağlık kontrollerini yapmak için köylülerle birlikte çıktığı traktör yolculuğunu anbean kaydetti. Yolculuk sırasında zaman zaman duruma ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Karanfil, yavruların muayenesini ve annelerinin yanına bırakılma anlarını da kayıt altına aldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Köylüler Karaca Yavruları İçin Seferber Oldu - Son Dakika

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