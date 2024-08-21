Köylülerin taş ocağı eylemi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Köylülerin taş ocağı eylemi

Geniş Video İzle

Adıyaman'da köylüler, köylerinin yanında faaliyet gösteren taş ocaklarının kaldırılmasını istiyor. Köylüler, taş ocaklarının kaynak sularını zarar verdiğini, asbeste maruz kaldıklarını ve meyvelerinin tozdan geçilmediğini dile getirerek eylem yaptı.

21.08.2024 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Köylülerin taş ocağı eylemi

Köylüler, köylerindeki taş ocağının kaldırılmasını istiyor

ADIYAMAN - Adıyaman'da köylüler, köylerinin yanında faaliyet gösteren taş ocaklarından oldukça şikayetçi olduklarını dile getirerek eylem yaptı.

Adıyaman- Çelikhan Karayolu üzerinde bulunan Kayatepe (Rezip) köyü sakinleri, köylerinin yakınlarında bulunan taş ocaklarından dolayı kaynak sularının zarar gördüğünü, her gün asbestte maruz kaldıklarını ve aynı zamanda bahçelerinde bulunan meyvelerin ise tozdan geçilmediğini dile getiren köylüler, doğalarının yok edilmemesini isteyerek taş ocağında basın açıklaması yaptı.

Yapılan basın açıklamasını köylüler adına okuyan Mahmut Teleş, "Bizler Rezip köyü sakinleri olarak her gün asbest maddesi solumak ve kanser olmak istemiyoruz. Köyün içerisindeki bu taş ocağının acilen kaldırmasını bekliyoruz. Burası sizin gördüğünüz gibi sadece para fışkıran bir kaya yığını değildir. Burası yaşam hakkımız, burası ciğerlerimiz, burası çocuklarımızın geleceği, mirasımız, atalarımızın yadigarı, hatıralarımız, köyümüzün vitrini, bülbül seslerinin yankılandığı, kekliklerimizin atıştığı hazinemizdir. Herkes şunu çok iyi bilsin ki bizleri zorlasalar da bu topraklardan göç etmeyeceğiz. Duyarlı olan herkese teşekkür ediyoruz. Bizler buradaki taş ocağının biran önce kaldırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Köylülerin taş ocağı eylemi
Kaynak: İHA

Adıyaman, Çevre, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Köylülerin taş ocağı eylemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 En son 26 yıl önce görülmüş Sivas’ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu En son 26 yıl önce görülmüş! Sivas'ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu
13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
13:08 Prof. Dr. Yavuz’dan Batı Nil virüsü uyarısı: Vakalar artıyor, beyne yerleşme riski var Prof. Dr. Yavuz'dan Batı Nil virüsü uyarısı: Vakalar artıyor, beyne yerleşme riski var
12:23 İzmir’de endişe yaratan görüntü: Körfez ölü balıklarla kaplandı İzmir'de endişe yaratan görüntü: Körfez ölü balıklarla kaplandı
11:01 Önce dövdüler sonra bıçakladılar İzne gelen askerin öldürülme anı kamerada Önce dövdüler sonra bıçakladılar! İzne gelen askerin öldürülme anı kamerada
07:59 Hastanedeki Reha Muhtar’ın evine polis gitti Aranan oğulları anne Deniz Uğur’a teslim edilecek Hastanedeki Reha Muhtar'ın evine polis gitti! Aranan oğulları anne Deniz Uğur'a teslim edilecek
07:38 Okan Buruk’tan olay tepki: İsviçre’nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz Okan Buruk'tan olay tepki: İsviçre'nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz
01:53 Tarım ve Orman Bakanlığı, işlenmeyen tarım arazilerini sezonluk olarak kiraya verecek Tarım ve Orman Bakanlığı, işlenmeyen tarım arazilerini sezonluk olarak kiraya verecek
01:13 Bursa’da CHP’li meclis üyesi evinde başından vurulmuş halde bulundu Bursa'da CHP'li meclis üyesi evinde başından vurulmuş halde bulundu
00:49 Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı
00:44 Trump’a mitingde ’’kurşun geçirmez camlı’’ önlem Trump'a mitingde ''kurşun geçirmez camlı'' önlem
23:52 Galatasaray, Young Boys’a deplasmanda 3-2 mağlup oldu Galatasaray, Young Boys'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 16:20:31. #1.13#
SON DAKİKA: Köylülerin taş ocağı eylemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement