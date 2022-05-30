Koza Han'da kahvenin hatırı 40 yılı da aştı - Son Dakika
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Koza Han'da kahvenin hatırı 40 yılı da aştı

30.05.2022 15:31
Koza Han'da kahvenin hatırı 40 yılı da aştı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kahve sohbetleri gecesi, Bursalılara 6 asırlık tarihi Koza Han'ın keyfini gece de çıkarma imkanı sundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kahve sohbetleri gecesi, Bursalılara 6 asırlık tarihi Koza Han'ın keyfini gece de çıkarma imkanı sundu. Normalde geç saatlerde kapalı olan Koza Han'ın tarihi atmosferinde kahvelerini yudumlayan Bursalılar, 'canlı müzik eşliğinde' uzun süre unutamayacakları bir gece geçirdi.

Bursa'yı gastronomi turizminde de öne çıkarmak amacıyla Türk Mutfağı Haftası'nı birbirinden farklı etkinliklerle geçiren Büyükşehir Belediyesi, etkinlikler çerçevesinde ipeğin zarafetini kahvenin lezzeti ile buluşturdu. Yaklaşık 6 asır önce 2. Bayezid tarafından yaptırılan, Osmanlı döneminde ipek ticaretinin merkezi olan Koza Han da etkinlik çerçevesinde kapılarını Bursalılara açtı. Normalde geceleri kapalı olan Koza Han'ın tarihi atmosferine geç saatlerde eşlik etme imkanı bulan vatandaşlar, kahvelerini yudumladı, Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü saz sanatçıları eşliğinde Ayaz Toprak'ın seslendirdiği türkülerle keyifli bir akşam geçirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan da vatandaşların tarihi mekandaki kahve sohbetine ortak oldu. Bursa'nın adeta kalbinin attığı tarihi Koza Han'da vatandaşlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Başkanvekili Yıldız, "Anadolu'da 'Kahve bahane, sohbet şahane' derler. 'Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var' derler. Ancak maalesef bugün yabancı hayranlığının had safhaya çıktığı, yabancı markalara, gıdalara özenildiği bir durumu yaşıyoruz. Oysa dünyanın en güzel yemekleri ülkemizde, dünyanın en güzel, en çalışkan insanları ülkemizde. Bu nedenle değerlerimize sahip çıkmalıyız. Gelenek, görenek ve adetlerimize, tarihimize sahip çıkmalıyız" dedi.

Etkinlikte, bir dönem ipek ticaretinin merkezi olan Koza Han'da o günlerle ilgili bir de nostalji yaşatıldı. Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi ekipleri tarafından geleneksel yöntemlerle kozadan ipek iplik oluşturulması, uygulamalı olarak gösterildi. Büyükşehir Belediyesi turizm rehberleri de hem Bursa'nın hem de Koza Han'ın tarihi hakkında vatandaşlara bilgi verdi. - BURSA

Koza Han'da kahvenin hatırı 40 yılı da aştı
Koza Han'da kahvenin hatırı 40 yılı da aştı
Koza Han'da kahvenin hatırı 40 yılı da aştı
Koza Han'da kahvenin hatırı 40 yılı da aştı
Koza Han'da kahvenin hatırı 40 yılı da aştı
Koza Han'da kahvenin hatırı 40 yılı da aştı
Koza Han'da kahvenin hatırı 40 yılı da aştı
Koza Han'da kahvenin hatırı 40 yılı da aştı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Koza Han'da kahvenin hatırı 40 yılı da aştı - Son Dakika


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