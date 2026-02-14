Koza Han'da Tahliye Kararına Mahkeme Durdurma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Koza Han'da Tahliye Kararına Mahkeme Durdurma

Koza Han\'da Tahliye Kararına Mahkeme Durdurma
14.02.2026 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa 3. İdare Mahkemesi, Koza Han'daki tahliye işlemini durdurdu. İşletme 25 yıllık kiracı.

Bursa'nın tarihi simgelerinden Koza Han'da masa ve sandalyelerin kaldırılmasına ilişkin uygulamayla ilgili bir işletmenin açtığı dava sonucunda Bursa 3. İdare Mahkemesi, tahliye işlemi hakkında yürütmenin durdurulmasına hükmetti.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Koza Han'da, tahliye kararına karşı mahkemeye başvuran işletmeci, yaklaşık 25 yıldır kiracı olduğunu ve 2026 yılını kapsayan yeni kira sözleşmesini Aralık 2025'te imzaladığını beyan etti. Davacı, geçerli bir sözleşme bulunmasına rağmen "fuzuli şagil" olarak değerlendirilmesinin hukuka aykırı olduğunu savundu.

Mahkeme, tahliye işleminin uygulanması halinde işletmenin ticari itibarı ve ekonomik faaliyetleri açısından telafisi güç zararlar doğabileceğine dikkat çekti. Heyet, davalı idarenin savunması alınıp dosya yeniden değerlendirilene kadar, teminat aranmaksızın yürütmenin durdurulmasına oy birliğiyle karar verdi.

Yargılama süreci kapsamında Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden, taşınmaza ilişkin mülkiyet belgeleri, kira sözleşmesi ve "fuzuli şagil" tespitine dair tüm evrakların gönderilmesi istendi. İdareye savunma için 10 günlük süre tanındı.

Kararın ardından han avlusuna masa ve sandalyeler geçici olarak yeniden yerleştirildi. Koza Han Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Şentürk ile Avukat Sena Deniz Ersoy, sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Avukat Ersoy, mahkeme itirazının kabul edilmesi halinde, diğer işletmelerin de geçiş yollarını kapatmamak şartıyla avluya masa ve sandalye koyabileceğini ifade etti. Ersoy ayrıca, yürütmenin durdurulmasının dosya incelemesini sona erdirmediğini, ilerleyen aşamada yeniden bir kaldırma kararı çıkabileceğini söyledi.

Kozahan Başkanı Erdinç Şentürk, hem esnafın hem de turistlerin mağduriyet yaşamaması için "orta yol" arayışında olduklarını belirtti. Şentürk, han esnafının ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi ile Koza Han'ın tarihi dokusunun korunması arasında denge kurulması amacıyla ilgili kurumlarla görüşmelerin devam edeceğini kaydetti. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, kiracı, Bursa, Emlak, Yerel, Koza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Koza Han'da Tahliye Kararına Mahkeme Durdurma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah’ım burası neresi İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi
Cezaevindeki “Mardinli Marilyn Monroe“ tahliye edildi Cezaevindeki "Mardinli Marilyn Monroe" tahliye edildi
Sağlık ocağından dinleme cihazı çıktı Sağlık ocağından dinleme cihazı çıktı
Profesöre bak sen Belgesel çeken gazeteciyi böyle darbetti Profesöre bak sen! Belgesel çeken gazeteciyi böyle darbetti
Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi Artık 6 bin TL cezası var Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi! Artık 6 bin TL cezası var
İlçe ayakta Genç kadın evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu İlçe ayakta! Genç kadın evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

12:56
Mecliste “Cemevi“ kavgası “Adam yerine koymayın onu“ dedi, ortalık karıştı
Mecliste "Cemevi" kavgası! "Adam yerine koymayın onu" dedi, ortalık karıştı
12:39
Mehmet Özhaseki’ye ’videolu’ şantaj: 1 milyar TL vermezsen siyasi hayatın biter
Mehmet Özhaseki'ye 'videolu' şantaj: 1 milyar TL vermezsen siyasi hayatın biter
11:45
Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor
Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor
11:35
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
11:17
Feci son Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
10:36
Bu nasıl bir kar marjı 129 TL’ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
Bu nasıl bir kar marjı? 129 TL'ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 12:59:57. #7.11#
SON DAKİKA: Koza Han'da Tahliye Kararına Mahkeme Durdurma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.