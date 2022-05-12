Kozaklı'ya kent meydanı yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Kozaklı'ya kent meydanı yapılacak

12.05.2022 13:24
Kozaklı'ya kent meydanı yapılacak

Nevşehir'in termal tesisleriyle ünlü ilçesi Kozaklı yeni kent meydanına kavuşuyor.

Nevşehir'in termal tesisleriyle ünlü ilçesi Kozaklı yeni kent meydanına kavuşuyor.

Kozaklı Belediye Başkanı Akif Kabukcuoğlu, seçim vaatleri arasında yer alan Kent Meydanı'nın proje ihalesinin gerçekleştirildiğini müjdeledi. İlçeye yeni bir vizyon kazandıracak Kent Meydanı Projesi yapım ihalesi gerçekleştirildi. Kozaklı Belediye Başkanı Akif Kabukcuoğlu; "Devler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak lazım. Söz verdiğimiz gibi, ilçemizin çehresini değiştirecek modern yeni Kent Meydanımızın inşaat yapım işi belediyemiz fen işleri müdürlüğü tarafından ihale edilmiştir. İlçemize hayırlı olsun" dedi. - NEVŞEHİR

Kozaklı'ya kent meydanı yapılacak
Kozaklı'ya kent meydanı yapılacak
Kozaklı'ya kent meydanı yapılacak

YORUMLAR
500
Nevşehir'de Hafızlık ve Kuran-ı Kerim okuma yarışmaları düzenlendi Nevşehir'de Hafızlık ve Kuran-ı Kerim okuma yarışmaları düzenlendi Nevşehir'in Tarihi Mekânları Almanya'da 360 derece tanıtılacak Nevşehir'in Tarihi Mekânları Almanya'da 360 derece tanıtılacak

Nevşehir, Kozaklı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kozaklı'ya kent meydanı yapılacak - Son Dakika


Son Dakika
17:35 Eskişehir Valiliği'nden yasaklanan festival açıklaması: Terör riski bulunuyor
17:21 Eski milli futbolcunun kızı, Ünlü bir dergi için kamera karşısına geçti! Pozları babasına sürpriz olacak
16:58 Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyen eski futbolcu Sezer Öztürk, 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı
16:52 DEVA'dan "Suç duyurusunda bulunacağız" açıklamasını yapan Gaziantep Valiliği'ne tepki: Sabırsızlıkla bekliyoruz
16:49 AK Partili Bülent Turan'dan "Canan Kaftancıoğlu" tepkisi: "Gel Muharrem"den, "koşun vekillere!"
16:38 Casuslukla suçlanan Metin Gürcan'a yeniden tutuklama kararı
16:34 Nagehan Alçı'dan beklenmedik Canan Kaftancıoğlu sözleri: Bu rezaleti kabul etmiyorum
16:23 Kaftancıoğlu kararından sonra Meclis'te koltuklar boşaldı: TBMM tatile girebilir
16:20 İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu'na destek: Başkanımızın yanındayım!
16:16 Ayşegül Aldinç ve Bige Önal'dan MHP'li vekil Ahmet Çakar'a "Melis Sezen" tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 17:46:23. #1.11#
SON DAKİKA: Kozaklı'ya kent meydanı yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement