Kozan\'da 15 Temmuz şehidi Aytekin Kuru kabri başında anıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde 15 Temmuz şehidi Özel Harekat Polisi Aytekin Kuru'nun kabri başında Kur'an-ı Kerim okunarak hatim duası yapıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ilk olarak Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı önünde darbecilerin açtığı ateş sonucu gazi olan Oğuzhan Konuralp, görev yaptığı Kozan Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü Hizmet binasında ziyaret edilerek çiçek takdim edildi.

Daha sonra Pekmezci Mahallesi'nde bulunan 15 Temmuz Şehidi Özel Harekat Polisi Aytekin Kuru'nun ailesi ziyaret edildi. Şehidin kabri başında İlçe Müftüsü Mustafa Kaya tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve hatim duası yapıldı.

Programa Kozan Kaymakamı Bahattin Alparslanköylü, Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Çoban, İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin, kurum amirleri, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Ali Rumi Küntaş ile vatandaşlar katıldı. - ADANA