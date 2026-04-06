Kozan'da Avcı ve Köpek Yarışması Düzenlendi

ADANA'nın Kozan ilçesinde Türkiye Pointer Köpeği Irkı Üreticileri ve Yetiştiricileri Derneği tarafından ilk kez düzenlenen Avcı, Köpeği ve Irk Standartları Yarışması yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Dikilitaş Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, av köpeklerinin performansı, itaat düzeyi ve ırk standartlarına uygunluğu jüri tarafından titizlikle değerlendirildi. Yarışma, hem köpek yetiştiricileri hem de doğa ve avcılık tutkunları için renkli görüntülere sahne oldu. Programa Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Türkiye Pointer Köpeği Irkı Üreticileri ve Yetiştiricileri Derneği Başkanı Levent Durukan, Ankara Başkanı Mehmet Ayhan, Adana Başkanı Erhan Koç ve Kozan temsilcisi Mustafa Altınsoy başta olmak üzere mahalle muhtarları, vatandaşlar ve çok sayıda köpek sever katıldı.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, "Kozan tüm etkinliklerde ilk olmaya devam ediyor. Türkiye çapında yapılan organizasyonla tüm av severler ve köpek severler Kozan'a getirdiler. Belediye olarak elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. Şenlik havasında geçen organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Yarışma sonunda dereceye giren köpek sahiplerine kupa ve çeşitli ödüller takdim edilirken, organizasyon katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN(Adana),