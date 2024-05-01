Kozan'da oto tamir ustaları: İşçi bayramı ama işçi yok - Son Dakika
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Kozan'da oto tamir ustaları: İşçi bayramı ama işçi yok

Kozan\'da oto tamir ustaları: İşçi bayramı ama işçi yok

Adana'nın Kozan ilçesinde oto tamir atölyelerindeki ustalar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de yoğun mesailerini sürdürürken, geleceğin işçi ve ustalarının yetişmediğini kaydetti. Ustalar, daha fazla kazanmalarına rağmen artık çalıştıracak işçi bulamadıklarını ifade etti.

01.05.2024 09:46  Güncelleme: 09:49
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Adana'nın Kozan ilçesinde oto tamir atölyelerindeki ustalar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de yoğun mesailerini sürdürürken, artık geleceğin işçi ve ustalarının yetişmediğini kaydetti.

Kozan'da oto tamir sanayi sitesindeki esnaf Adana sıcağında zorlu mesleklerini sürdürürken, 1 Mayıs işçi bayramında da mesai başındaydı. Ustalar memurdan daha fazla kazanmalarına rağmen artık çalıştıracak işçi bulamadıklarını ifade ederek, ileride belki de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde işçi bayramını kutlayacak işçi bulunamayacağını söyledi.

"İşçi bayramı ama işçi yok"

Usta Himmet Karakurt, "22 senedir sanayide çalışıyorum. Bugün bayram ama sanayide bayram yapamıyoruz. Yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Eskiden pek kazancı yoktu ama 2015 yılından bu yana kazancı güzel bir meslek. Memur olmaktansa tamirci olmanın getirisi daha iyi. Eleman bulamıyoruz. İşçi bayramı ama işçi yok. İşi öğreteceğim, dükkanı açacak eleman yok. Çıraklık okulu bizim bölgemizde pek etkili ancak bize pek yaramadı. Ama diğer mesleklere yaradı. Adana sıcağında çalışmak ateşle oynamak gibi bir şey bizim için. Sabah ve akşam üstü sıcakta yoğun çalışıyoruz. Öğlen sıcakta daha esnek çalışıyoruz" diye konuştu.

Oto elektrik ustası Yasin Sarıkaya da yoğun bir mesai yaptıklarını ifade ederek, "Çok sıcak bir havada çalışıyoruz. Eleman sıkıntısı da var. Son bayramlar. İşçi yok, çıraklık okulu olmasa işçi hiç yok. Maaş olmasa o da yok. Gençler çalışmadan, oturalım para kazanalım istiyor. Zor bir sektör ama getirisi yüksek" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kozan'da oto tamir ustaları: İşçi bayramı ama işçi yok - Son Dakika

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