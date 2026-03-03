Kozan Kalesi'nden atılan topla tarihi çarşıda Ramazan coşkusu yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kozan Kalesi'nden atılan topla tarihi çarşıda Ramazan coşkusu yaşandı

Kozan Kalesi\'nden atılan topla tarihi çarşıda Ramazan coşkusu yaşandı
03.03.2026 22:01  Güncelleme: 22:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde, 7 asırlık geçmişe sahip tarihi çarşıda Ramazan ayının ilk iftar programı gerçekleştirildi. Geleneksel etkinlikler ve Hacivat-Karagöz gösterileriyle renklendirilen iftar, Kozan Kalesi'nin tarihi atmosferinde yapıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde tarihi kalenin eteklerinde yer alan 7 asırlık geçmişe sahip tarihi çarşıda Ramazan ayının ilk iftar heyecanı yaşandı.

Bu yıl Kozan Belediyesi tarafından sokak sağlıklaştırma çalışmaları tamamlanan çarşıda düzenlenen iftar programı, tarihi ve manevi atmosferiyle dikkat çekti. İftar saatine dakikalar kala gözler, ilçeye hakim konumda bulunan Kozan Kalesi'ne çevrildi. Roma dönemine kadar uzanan geçmişi, Orta Çağ'da ise Ermeni Krallığı ve Osmanlı dönemlerinde stratejik üs olarak kullanılmasıyla bilinen kaleden Ramazan topunun atılması geleneği bu yıl da yaşatıldı. Ramazan topunun ardından 15. yüzyılda Dulkadiroğulları Beyliği döneminde inşa edilen Hoşkadem Camii'nde okunan ezanla iftar açıldı.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı'nın ev sahipliğindeki iftarda binlerce vatandaş aynı sofrada buluştu. Hacivat-Karagöz gösterileri, ilahiler ve geleneksel etkinliklerle Ramazan coşkusu tarihi sokaklara taşındı.

Ramazan topunun atışını gerçekleştiren Enver Sarız, her yıl bu geleneğin sürdüğünü kaydederek, "Kozan'ın tarihinde ve sokaklarında güzel bir gelenek ruhu var. Bu caddemizde oruçlarımızı açtık ve dualarımızı ettik. Kozan, Romalılardan kalma kalesi ve camisi ile özel bir şehir. Bu şehirde çocukluğumuzda yukarı ve aşağı çarşıda bu güzel atmosferde Ramazan'ı ihya ederdik, şimdi de ediyoruz" dedi.

Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Mehmet Şahin ise, çok güzel bir atmosferde coşku içinde iftar açtıklarını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Neslihan Ak ise tarihi çarşıda manevi bir atmosferde güzel bir Ramazan ayı idrak edildiğini kaydetti.

Vatandaşlar ve çocuklar Hacivat-Karagöz oyununu izlerken, Ramazan geleneği macun ve pamuk şekerler de renkli görüntüler oluşturdu. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kozan Kalesi, Etkinlikler, İftar, Kozan, Adana, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kozan Kalesi'nden atılan topla tarihi çarşıda Ramazan coşkusu yaşandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Dışişleri Bakanı Arakçi ilkokula düzenlenen saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarları paylaştı İran Dışişleri Bakanı Arakçi ilkokula düzenlenen saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarları paylaştı
Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı
YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi
ABD ve İsrail’in akılalmaz oyunu Meğer Hamaney’i adım adım takip etmişler ABD ve İsrail'in akılalmaz oyunu! Meğer Hamaney'i adım adım takip etmişler
ABD, 14 ülkedeki vatandaşlarını uyardı Ayrılın talimatı ABD, 14 ülkedeki vatandaşlarını uyardı! Ayrılın talimatı
Almanya’dan Orta Doğu’da dev tahliye planı: Binlerce vatandaşını alıp çıkacak Almanya'dan Orta Doğu'da dev tahliye planı: Binlerce vatandaşını alıp çıkacak

22:19
Hamaney’in cenaze programı belli oldu Defnedileceği şehrin önemi büyük
Hamaney'in cenaze programı belli oldu! Defnedileceği şehrin önemi büyük
21:50
Bakan Fidan: İran’ın Körfez ülkelerine saldırısı yanlış bir strateji
Bakan Fidan: İran'ın Körfez ülkelerine saldırısı yanlış bir strateji
21:50
Yatırımcı şokta: Altında ibre terse döndü
Yatırımcı şokta: Altında ibre terse döndü
21:33
İşte Fatma öğretmeni öldüren katilin ilk ifadesi
İşte Fatma öğretmeni öldüren katilin ilk ifadesi
21:26
İstasyonlarda kuyruğa girenlere kötü haber: Motorin zammı iptal edildi
İstasyonlarda kuyruğa girenlere kötü haber: Motorin zammı iptal edildi
21:08
İran’ın vurduğu Körfez ülkelerinin imdadına İtalya yetişti: SampT bataryası gönderiyorlar
İran'ın vurduğu Körfez ülkelerinin imdadına İtalya yetişti: Samp/T bataryası gönderiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 22:40:37. #.0.5#
SON DAKİKA: Kozan Kalesi'nden atılan topla tarihi çarşıda Ramazan coşkusu yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.