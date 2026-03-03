Kozan Kalesi\'nden atılan topla tarihi çarşıda Ramazan coşkusu yaşandı

Adana'nın Kozan ilçesinde tarihi kalenin eteklerinde yer alan 7 asırlık geçmişe sahip tarihi çarşıda Ramazan ayının ilk iftar heyecanı yaşandı.

Bu yıl Kozan Belediyesi tarafından sokak sağlıklaştırma çalışmaları tamamlanan çarşıda düzenlenen iftar programı, tarihi ve manevi atmosferiyle dikkat çekti. İftar saatine dakikalar kala gözler, ilçeye hakim konumda bulunan Kozan Kalesi'ne çevrildi. Roma dönemine kadar uzanan geçmişi, Orta Çağ'da ise Ermeni Krallığı ve Osmanlı dönemlerinde stratejik üs olarak kullanılmasıyla bilinen kaleden Ramazan topunun atılması geleneği bu yıl da yaşatıldı. Ramazan topunun ardından 15. yüzyılda Dulkadiroğulları Beyliği döneminde inşa edilen Hoşkadem Camii'nde okunan ezanla iftar açıldı.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı'nın ev sahipliğindeki iftarda binlerce vatandaş aynı sofrada buluştu. Hacivat-Karagöz gösterileri, ilahiler ve geleneksel etkinliklerle Ramazan coşkusu tarihi sokaklara taşındı.

Ramazan topunun atışını gerçekleştiren Enver Sarız, her yıl bu geleneğin sürdüğünü kaydederek, "Kozan'ın tarihinde ve sokaklarında güzel bir gelenek ruhu var. Bu caddemizde oruçlarımızı açtık ve dualarımızı ettik. Kozan, Romalılardan kalma kalesi ve camisi ile özel bir şehir. Bu şehirde çocukluğumuzda yukarı ve aşağı çarşıda bu güzel atmosferde Ramazan'ı ihya ederdik, şimdi de ediyoruz" dedi.

Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Mehmet Şahin ise, çok güzel bir atmosferde coşku içinde iftar açtıklarını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Neslihan Ak ise tarihi çarşıda manevi bir atmosferde güzel bir Ramazan ayı idrak edildiğini kaydetti.

Vatandaşlar ve çocuklar Hacivat-Karagöz oyununu izlerken, Ramazan geleneği macun ve pamuk şekerler de renkli görüntüler oluşturdu. - ADANA