Kozan'da Temizlik Görevlileri Cüzdanı Bulup Sahibine Teslim Etti - Son Dakika
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Kozan'da Temizlik Görevlileri Cüzdanı Bulup Sahibine Teslim Etti

Kozan\'da Temizlik Görevlileri Cüzdanı Bulup Sahibine Teslim Etti

Adana'nın Kozan ilçesinde, yanlışlıkla çöpe atılan cüzdanı bulan temizlik görevlileri, içinde para, altın ve cep telefonu bulunan cüzdanı sahibine teslim etti. Kadın, çocukları tarafından cüzdanının çöpe atıldığını fark edince belediyeye başvurdu ve temizlik ekipleri hemen harekete geçti.

20.09.2024 09:59  Güncelleme: 10:19
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Adana'nın Kozan ilçesinde bir kadın içinde bir miktar para, telefon ve kıymetli eşyası olan cüzdanını çöpe atınca temizlik görevlileri kamyondan çöpü dökerek didik didik arayıp, buldukları cüzdanı kadına teslim etti.

Sultan Gündeş'in torunları Cumhuriyet Mahallesi Yasemin Sokak'ta yanlışlıkla cüzdanını da çöpe attı. Gündeş, bir süre sonra cüzdanının olmadığını fark edip torunlarına sorduğunda çöpe atıldığını öğrenince, hemen konteynerin olduğu yere gitti. Ancak temizlik görevlileri konteynerdeki çöpü kamyona boşalttığı için cüzdanı bulamadı. Bunun üzerine Gündeş hemen belediyeye başvuru yaptı. Yapılan başvuru üzerine çöp kamyonu tespit edilip bütün çöpler temizlik görevlileri tarafından boşaltılarak cüzdan aranmaya başlandı. Yapılan aramada kadının içinde bir miktar para, altın ve cep telefonunun olduğu cüzdan bulunarak teslim edildi.

Cüzdanını marketten geldikten sonra çocukların yanlışlıkla poşetle çöpe attığını anlatan Sultan Gündeş, "Evdeydim mutfakta çöp vardı. Çocuklara çöpleri atmasını söylemiştim yanlışlıkla poşetin içinde cüzdanımı da atmışlar. Allah razı olsun belediyeyi arayıp destek istedim hemen yardımcı oldular. O kadar çöpü döktüler zahmete girdiler. Çok teşekkür ederim temizlik görevlisi arkadaşlara ve başkan beye" diye konuştu.

Kozan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Fatih Ateş ise, "Bir vatandaşımızın cüzdanını çöpe attığını ve içerisinde kıymetli eşyalarının olduğunu söylemesi üzerine konuyu Belediye Başkanımız Mustafa Atlı'ya ilettik. Başkanımızın 'vatandaşa ivedi olarak yardımcı olun' talimatı üzerine çöp kamyonumuzu temizlik işleri müdürlüğümüze getirerek boş bir alana atıkları boşalttık. Temizlik ekiplerimizin atık içerisinde kısa bir süre içerisinde cüzdanı bulması üzerine sahibine teslim ettik. Vatandaşımızın üzüntüsünün sevince dönüşmesi tüm temizlik ekibi arkadaşlarımızı da mutlu etti" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kozan'da Temizlik Görevlileri Cüzdanı Bulup Sahibine Teslim Etti - Son Dakika

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