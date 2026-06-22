Kozan'da Vatandaşlar Tatile Gidemiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kozan'da Vatandaşlar Tatile Gidemiyor

22.06.2026 09:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kozan'da vatandaşlar, maddi yetersizlik nedeniyle tatile gidemeyeceklerini ifade etti.

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(ADANA) - Adana'nın Kozan ilçesinde vatandaşlar maddi durumları yetersiz olduğu için tatil planı yapamadıklarını ifade ettiler. Bir emekli vatandaş " Tatile gitmeyeceğim, ne tatili? Maaşın zaten yettiği yok. Ülkenin ekonomik durumu belli. Aldığımız torunların harçlığına yetmiyor" dedi.

Adana'nın Kozan ilçesinde vatandaşlar maddi durumlarının yetersizliği sebebiyle tatile gitme planı yapamadıklarını belirttiler.

Bir emekli vatandaş, "Tatil planım yok. Durumlar bozuk, 20 bin lira maaş alıyorum o da yetişmiyor. Bu yaz evdeyim, bir yere gitmiyorum. Önceleri gençliğimde tatile gittim o zaman iyiydi, şimdi hep bozuk. Ecevit'in zamanında iyiydi" dedi.

Başka bir emekli de tatile gidemeyeceğini bildirerek, "Emekli maaşı nereden yetecek? Kendimizi zor idare ediyoruz. Birkaç yıl önce gitmiştik Antalya'ya, oğlum götürmüştü. Evimiz kira değil, kendi evimiz. Kiira olsa hiç geçinemeyiz" diye konuştu.

Bir esnaf ise "Tatile gidemeyeceğiz. Biz Göller Yaylası'na gidemiyoruz ki tatile gidelim" dedi. Bu zamana kadar tatile hiç gitmediğini söyleyen esnaf, "Cebinde olması lazım. Çocuklar okuyor, işte sınava girdirdik, biri üniversitede, biri de yeni girecek, iki tane de küçük var. Avrupa ile Türkiye bir değil, Avrupa'nın parası daha kıymetli. Bizimkinin değeri yok, sıfır. Onların bir doları 45 lira, bizim en büyük paramız 200 lira" ifadelerini kullandı.

Başka bir emekli de, "Ne tatili? Maaşın zaten yettiği yok. Avrupa'daki emeklilerle bizi niye kıyaslıyorsun? Ülkenin ekonomik durumu belli. Aldığımız torunların harçlığına yetmiyor" şeklinde konuştu.

Emekli bir yurttaş da "Para yok, olursa gideriz. Tatile gitmem ben de" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekonomi, Kozan, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kozan'da Vatandaşlar Tatile Gidemiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 yıldır yaylada tek başına yaşıyor Geceleri ayı ve kurt nöbeti tutuyor 40 yıldır yaylada tek başına yaşıyor! Geceleri ayı ve kurt nöbeti tutuyor
En tehlikeli hayvanlar arasında Elazığ’da oklu kirpi görüntülendi En tehlikeli hayvanlar arasında! Elazığ'da oklu kirpi görüntülendi
Gençlerden Erdoğan’a Babalar Günü sürprizi Tablodaki not duygulandırdı Gençlerden Erdoğan'a Babalar Günü sürprizi! Tablodaki not duygulandırdı
Tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü Tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü
Adıyaman’da düğün konvoyunda kavga: Tekme ve yumruklar havada yçuştu Adıyaman'da düğün konvoyunda kavga: Tekme ve yumruklar havada yçuştu
Fatih Terim’den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış

09:40
18 saat kapalı kapılar ardında görüştüler İlk karar Lübnan için çıktı
18 saat kapalı kapılar ardında görüştüler! İlk karar Lübnan için çıktı
09:35
Mardin’de yasa dışı bahis operasyonu: 49 kişi gözaltında
Mardin'de yasa dışı bahis operasyonu: 49 kişi gözaltında
08:32
Hacıosmanoğlu’ndan Montella kararı Taraftarlar adeta çileden çıktı
Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı! Taraftarlar adeta çileden çıktı
08:03
Karadeniz’de yük gemisine dron saldırısı Kurtarılan 9 mürettebat arasında Türkler de var
Karadeniz'de yük gemisine dron saldırısı! Kurtarılan 9 mürettebat arasında Türkler de var
07:24
Kulisler yangın yeri İşte Özgür Özel’in kuracağı yeni partinin adı
Kulisler yangın yeri! İşte Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin adı
06:30
18 saatlik zirve piyasaları rahatlattı Petrol fiyatlarında büyük gerilime yaşandı
18 saatlik zirve piyasaları rahatlattı! Petrol fiyatlarında büyük gerilime yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 10:17:44. #7.12#
SON DAKİKA: Kozan'da Vatandaşlar Tatile Gidemiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.