Kozlu\'da Maden Ocağındaki Gaz Olayı: İşçiler Taburcu Oldu

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde gazdan etkilenerek tahliye edilen 5 maden işçisinin taburcu edildiği, olay sonrası durdurulan üretimin ise gerekli güvenlik önlemlerinin ardından yeniden başladığı öğrenildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde -630 kodunda meydana gelen olayda, meydana gelen göçük sonrası sensörlerin uyarı vermesi üzerine çalışma durdurulmuş, gaz maskeleriyle tahliye edilen 5 işçi hastaneye kaldırılmıştı.

Erhan Öztürk, Emircan Mola, Mustafa Arslan, Samet Açar ve Cengiz Arslan adlı işçiler tedavilerinin ardından taburcu edildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Üretim kontrollü şekilde yeniden başladı

Olay sonrası güvenlik amacıyla durdurulan üretim faaliyetleri, yapılan teknik müdahale ve ölçümlerin ardından yeniden başlatıldı. Gazın tespit edildiği bölgede uzman ekiplerce havalandırma ve ölçüm çalışmaları yapıldıktan sonra alanın güvenli olduğu teyit edildi. - ZONGULDAK