Kozlu’da şehit babalarına Babalar Günü ziyareti - Son Dakika
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Kozlu’da şehit babalarına Babalar Günü ziyareti

Kozlu’da şehit babalarına Babalar Günü ziyareti
20.06.2026 16:02
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Zonguldak Kozlu Sosyal Hizmet Merkezi, Babalar Günü kapsamında şehit babalarını evlerinde ziyaret ederek hediyeler takdim etti ve ailelerin talep ve görüşlerini dinledi. Yetkililer, bu tür ziyaretlerin devam edeceğini belirtti.

Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Kozlu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Babalar Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Kozlu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sacide Kilci ve kurum personelleri, ilçede ikamet eden şehit babalarını evlerinde ziyaret ederek Babalar Günü'nü kutladı. Gerçekleştirilen ziyaretlerde şehit aileleriyle yakından ilgilenen ekipler, devletin her zaman yanlarında olduğunu bir kez daha vurguladı.

Duygusal anların yaşandığı ziyaretlerde, şehit babalarına çeşitli hediyeler takdim edilirken, ailelerin talep ve görüşleri de dinlendi.

Kozlu Sosyal Hizmet Merkezi yetkilileri, şehit ailelerinin ve gazilerin her zaman öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, bu tür ziyaretlerin devam edeceğini ifade etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kozlu’da şehit babalarına Babalar Günü ziyareti - Son Dakika

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