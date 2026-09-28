Kpler, Eylül'de Orta Doğu'dan günde 12,8 milyon varil petrol ihraç edildiğini açıkladı - Son Dakika
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Kpler, Eylül'de Orta Doğu'dan günde 12,8 milyon varil petrol ihraç edildiğini açıkladı

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Kpler, Orta Doğu petrol ihracatının ABD ve İsrail'in İran'a yönelik eylemlerinden bu yana en yüksek seviyeye döndüğünü açıkladı. Eylülde bölgeden günde yaklaşık 12,8 milyon varil petrol çıkışı oldu; 7,4 milyonu Hürmüz'den yapıldı. Savaş öncesi 18,8 milyon varilin altında kaldı.

Belçika merkezli gemi takip şirketi Kpler, Orta Doğu'dan yapılan petrol ihracatının, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik eylemlerinin başlamasından bu yana en yüksek seviyeye geri döndüğünu açıkladı.

Belçika merkezli gemi takip şirketi Kpler, Orta Doğu'dan yapılan petrol ihracatına ilişkin yeni bilgileri paylaştı. Kpler, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik eylemlerinin başlamasından bu yana en yüksek seviyeye geri döndüğünu açıkladı. Kpler'e göre Eylül ayında bölgeden günde yaklaşık 12,8 milyon varil petrol çıkışı gerçekleşti ve bunun 7,4 milyon varillik kısmı Hürmüz Boğazı üzerinden yapıldı. Bu rakamın, savaş öncesi seviye olan günlük 18,8 milyon varilin hala altında olduğu vurgulandı.

Husilerin Suudi gemilerine yönelik saldırıları nedeniyle Yanbu üzerinden yapılan sevkiyatlar da azaldı

ABD ve İsrail'in hedef aldığı İran'ın Şubat ayında Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), sevkiyatlarını hızla sırasıyla Kızıldeniz'deki Yanbu limanına ve Umman Körfezi'ndeki Füceyre limanına yönlendirdi. Ancak son aylarda, Husilerin Suudi gemilerine yönelik saldırıları ve petrolü limana taşıyan Doğu-Batı boru hattındaki aksaklıklar nedeniyle Yanbu üzerinden yapılan sevkiyatlar da azaldı. Ayrıca Hürmüz Boğazı'nda Umman kıyısını takip eden ve ABD ordusunun gözetimindeki bir rotayı kullanan bazı gemiler, takip sistemleri kapalı halde gece saatlerinde sefer yaparak yüklerini boğazın dışındaki tankerlere aktarmaya başladı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kpler, Eylül'de Orta Doğu'dan günde 12,8 milyon varil petrol ihraç edildiğini açıkladı - Son Dakika
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