Krakow saldırganının evinde 3 ceset bulundu, Tusk aileye ait olabileceğini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Krakow saldırganının evinde 3 ceset bulundu, Tusk aileye ait olabileceğini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Krakow saldırganının evinde 3 ceset bulundu, Tusk aileye ait olabileceğini söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Krakow saldırganının evinde 3 ceset bulundu, Tusk aileye ait olabileceğini söyledi
Haber Videosu

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Krakow'da 6 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı saldırının failinin evinde yapılan aramada 3 ceset bulunduğunu ve cesetlerin büyük ihtimalle aile fertlerine ait olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki de 8-9 Kasım'ı milli yas ilan etti.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Krakow'da 6 kişiyi öldüren saldırganın evinde polis tarafından yapılan aramada 3 adet ceset bulunduğunu bildirdi. Tusk, cesetlerin büyük ihtimalle saldırganın aile fertlerine ait olduğunu belirtirken, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki 8-9 Kasım tarihlerini milli yas ilan etti.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, bugün Krakow'da düzenlendiği silahlı saldırıda 6 kişiyi öldürüp, 15 kişiyi yaralayan saldırganın evinde polis tarafından yapılan aramada 3 adet ceset bulunduğunu açıkladı. Cesetlerin büyük ihtimalle aile üyelerine ait olduğunu söyleyen Donald Tusk, "Şimdiye kadar Polonya'da böyle bir terör olayı yaşamamıştık" şeklinde konuştu. Polonya İçişleri Bakanı Marcin Kierwinski de Michal O. isimli 24 yaşındaki Polonya vatandaşı saldırganın aşırı sağ ideolojilere hayranlık duyan biri olduğunu, saldırının arkasındaki motivin açığa çıkarılması için yetkililerin çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. 2'si polis, 1'i saldırgan olmak üzere toplam 16 yaralı olduğunu aktaran Marcin Kierwinski, ölenlerin 4'ünün Polonya vatandaşı, 1'inin İngiltere vatandaşı olduğunu, 2'sinin ise kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki de saldırının ardından 8-9 Kasım tarihlerini milli yas ilan etti.

Ne olmuştu

Polonya'nın güneyindeki Krakow kentinde kentin en işlek ve turistik yeri olan Rynek Glowny'de 7 Kasım Pazar günü yerel saatle 15.00 sıralarında bir araçtan çevreye rastgele ateş açılmıştı. 5'i olay yerinde, 1'i hastanede olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi de yaralanmıştı. Polis tarafından vurularak yakalanan saldırganın hastanede ameliyata alındığını, durumunun ağır olduğunu bildiren Malopolska Emniyet Müdürlüğü Basın Sözcüsü Katarzyna Cislo, saldırganın silah ruhsatı olduğunu, 2 adet silahı bulunduğunu, babasının da silah ruhsatına ve 11 adet silaha sahip olduğunu, her ikisinin de daha önce poliste herhangi bir kaydı bulunmadığını aktarmıştı.

Kaynak: İHA
Donald TuskMilli YasPolonyaGüncelDünyaYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Batrakov’un menajeri, Fenerbahçe transfer sürprizini duyurdu Batrakov'un menajeri, Fenerbahçe transfer sürprizini duyurdu
Annesini “İçine şeytan girdi“ diyerek öldürdü Cesediyle bir gün aynı evde kaldı Annesini "İçine şeytan girdi" diyerek öldürdü! Cesediyle bir gün aynı evde kaldı
60 gün uyudu, 512 bin TL kazandı Bir de tatile gönderilecek 60 gün uyudu, 512 bin TL kazandı! Bir de tatile gönderilecek
Köroğlu Rampaları’nda zincirleme kaza: Karla kayganlaşan yolda 7 araç çarpıştı, 6 yaralı Köroğlu Rampaları'nda zincirleme kaza: Karla kayganlaşan yolda 7 araç çarpıştı, 6 yaralı
Osimhen’den sonra Galatasaray’a bir şok daha Zemin onu da sakatladı Osimhen'den sonra Galatasaray'a bir şok daha! Zemin onu da sakatladı
Van’da katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti Van'da katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti
Restoranda yediği salata ve makarnaya ödediği hesap, ünlü bilim insanını isyan ettirdi Restoranda yediği salata ve makarnaya ödediği hesap, ünlü bilim insanını isyan ettirdi
Yok böyle bir maç Galatasaray Amedspor’u 4-3 yendi Yok böyle bir maç! Galatasaray Amedspor'u 4-3 yendi
01:17
Polonya’da 6 kişiyi katleden saldırganın evinde 3 ceset bulundu
Polonya'da 6 kişiyi katleden saldırganın evinde 3 ceset bulundu
00:06
Fon soruşturmasında Neslihan Mumcu için mali tedbir kararı
Fon soruşturmasında Neslihan Mumcu için mali tedbir kararı
23:54
Eşi hakkında tedbir talep edilen eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, BTK’daki görevinden alındı
Eşi hakkında tedbir talep edilen eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, BTK'daki görevinden alındı
23:01
Polonya’da 6 kişinin öldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Polonya'da 6 kişinin öldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı
21:41
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ali Yerlikaya’nın kızına şahit oldu
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ali Yerlikaya'nın kızına şahit oldu
21:11
Korkunç keşif: Annesinin evini temizlerken, derin dondurucuda bebek cesedi buldu
Korkunç keşif: Annesinin evini temizlerken, derin dondurucuda bebek cesedi buldu
20:04
Galatasaray 4’e 1 yakaladı, gol atamadı Taraftar çıldırdı
Galatasaray 4'e 1 yakaladı, gol atamadı! Taraftar çıldırdı
19:48
Gece kulübündeki olay sahaya taşındı Jakobs’a olay gönderme
Gece kulübündeki olay sahaya taşındı! Jakobs'a olay gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 03:49:43. #7.13#
SON DAKİKA: Krakow saldırganının evinde 3 ceset bulundu, Tusk aileye ait olabileceğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android