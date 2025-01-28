Kral Şakir Etkinliği Eskişehir'de

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Kral Şakir etkinliği 3 gün boyunca Eskişehirli çocuklarla buluşacak

ESKİŞEHİR - Eskişehir Espark'ta düzenlenen Kral Şakir Çocuk Etkinliğinde çocuklar, doyasıya eğlenerek keyifli vakit geçiriyorlar.

Çocukların severek takip ettiği çizgi film karakteri olan Kral Şakir, Espark Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen çocuk etkinliğinde izleyicileriyle buluşuyor. Dört yaş ve üzeri için uygun olan aktivite, yaklaşık 60 kişilik gruplar halinde 14.00, 16.00 ve 18.00 saatlerinde 3 seans olarak gerçekleşecek. Kontenjanla sınırlı olan kayıtlar için aileler yarım saat öncesinde etkinlik alanına alınacak. Program, -1'inci kat etkinlik alanında düzenlenecek. Kral Şakir Çocuk Etkinliğinin ilk seansı, çocukların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Kral Şakir ve Necati'yle doyasıya eğlenen minikler, çalan şarkılara da danslarla eşlik etti.

"Bu tarz aktiviteler hem çocuktaki girişimci ruhu ortaya çıkarıyor hem de özgüvenini artırıyor"

Etkinliğe katılan çocukların velilerinden Yeşim Metan, çocuğunun Kral Şakir'i çok sevdiğini ve sürekli izlediğini belirterek, "Çok severek takip ediyor, biz de onun için geldik. Güzel eğleniyorlar, dans ediyorlar. Zaten çok seviyor Kral Şakir'i bütün gün izliyor, onun için geldik eğlensin diye. Espark'ın sayfasını takip ediyorduk, etkinliği de oradan öğrenerek geldik" dedi.

Etkinliğe katılan çocukların velilerinden Selahattin Bıçaroğlu ise, çocuklarının etkinlikte çok eğlendiğini ifade ederek, "Şu anda çok eğleniyor, gayet mutlu. Zaten Kral Şakir'i de severek takip ediyoruz. Katılmak için erkenden geldik, o da severek vakit geçiriyor içerde" dedi.

Bu tarz aktivitelerin çocukların sosyal gelişimlerine önemli bir katkı sağladığını dile getiren Bıçaroğlu, şu şekilde konuştu:

"Elimizden geldiğince takip edip mümkün oldukça da çocuğun gelişimi için faydalı olan etkinliklere katılım sağlamaya çalışıyoruz. Bu tabii ki çocuklar için güzel bir etkinlik. Çocukların sosyalleşmesini, birbiriyle kaynaşmasını sağlıyor. Evde de elimizden geldiğince gelişimini destekleyici faaliyetlerde bulunmaya çalışıyoruz ama tabii farklı ortamlardaki etkinliklere katılması da önemli. Bu tarz aktiviteler hem çocuktaki girişimci ruhu ortaya çıkarıyor hem de özgüvenini artırıyor."