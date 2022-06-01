Kraliçe II. Elizabeth için Londra sokakları çiçeklerle donatıldı - Son Dakika
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Kraliçe II. Elizabeth için Londra sokakları çiçeklerle donatıldı

01.06.2022 22:55
Kraliçe II. Elizabeth için Londra sokakları çiçeklerle donatıldı

İngiltere'nin başkenti Londra, Kraliçe II. Elizabeth'in tahttaki 70'inci yılı dolayısıyla çiçeklerle donatıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra, Kraliçe II. Elizabeth'in tahttaki 70'inci yılı dolayısıyla çiçeklerle donatıldı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in tahttaki 70'inci yılı dolayısıyla Platin Jubile kutlama programı dahilinde başkenti Londra sokakları çiçeklerle donatıldı. Yarın öğlen saatleri itibari ile kutlamaların başlayacağı Londra'da, birçok farklı işletme ve sokak çiçeklerle süslenerek Kraliçe Elizabeth için yapılacak olan kutlamalar için hazır hale getirildi. Bazı çiçeklerin ise Kraliçe Elizabeth'in silueti şeklinde dizayn edildiği görüldü. - LONDRA

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Kaynak: İHA

Kraliçe Elizabeth, England, Londra, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kraliçe II. Elizabeth için Londra sokakları çiçeklerle donatıldı - Son Dakika


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