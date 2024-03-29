Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Balıkesir\'deki Kurumları Ziyaret Etti

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Ali Özdemir, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki kurumları ziyaret ederek önemli temaslar gerçekleştirdi.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürü Yardımcısı Ali Özdemir, Balıkesir'deki yurtların hizmetlerinden memnun olduklarını belirtti. Öğrencilerin görüşleri ve talepleri değerlendirilerek geleceğe yönelik planlamalarla, gençlerimizin yarınlara hazırlanması için bakanlığın tüm imkanlarıyla yanlarında olduklarını ifade etti.
İl Müdürü Adem Özalp, Balıkesir genelinde yapılan çalışmalar hakkında Ali Özdemir'e bilgi verdi. Projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. Özdemir, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde (BANÜ) okuyan öğrenciler için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilimize kazandırılan projelerden biri olan ve yapımı devam eden Bandırma Modüler Çelik Yurdu'ndaki süren çalışmaları yerinde inceledi ve görevli personelden süreç hakkında bilgi aldı.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Özdemir ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Balıkesir Gençlik Merkezi BAÜN Genç Ofis'te Yurt-Time öğrencileri ve öğrenci temsilcileri ile bir araya geldi. Buluşmada gençlerin sosyal ve maddi anlamda desteklenmesi, spora teşvik edilmesi, çalışma hayatına hazırlanmaları, genç istihdamına katkı sunulması ve yurtlara aidiyet duygusunun güçlendirilmesi gibi amaçlar taşıyan Yurt Time Projesine gençlerin talebinin her geçen yıl artarak devam ettiği ve gençlerin taleplerine göre çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.
Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Ali Özdemir, Balıkesir'deki Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi'nde bir dizi toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantılarda Yurt Hizmetleri, Eğitim Araştırma Koordinasyon Birimi, Yurt Müdürleri, Yurt Eğitim Sorumluları, Manevi Rehberler, Psikologlar ve Gençlik Merkezi Koordinatörleri ile bir araya geldi. Yapılan toplantıda gençlerin Bakanlığımızın hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanabilmesi için planlamalar yapıldı.
İl Müdürü Adem Özalp, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürü Ali Özdemir'in Balıkesir'e yaptığı ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gençlerin çağın gereklerine uygun, nezih ve temiz mekanlarda vakit geçirebilmeleri için gereken tüm çalışmaların yapıldığını belirterek gençlere en iyi şekilde hizmet verilmeye devam edileceğini ifade etti. Ayrıca, Özdemir'e ziyaretleri ve destekleri dolayısıyla teşekkür etti. - BALIKESİR
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