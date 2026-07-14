KTB Başkanı'ndan 15 Temmuz mesajı - Son Dakika
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KTB Başkanı'ndan 15 Temmuz mesajı

KTB Başkanı\'ndan 15 Temmuz mesajı
14.07.2026 10:33
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Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde milletin birlik ruhuyla yazdığı destanı unutmayacağını belirterek şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yazlı bir açıklama yaptı.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, milletin birlik ve beraberlik ruhuyla yazdığı destanın hiçbir zaman unutulmayacağını belirterek, şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı. Başkan Bağlamış; Türk milletinin 15 Temmuz gecesi gösterdiği kararlı duruşun, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkma noktasında tüm dünyaya örnek olduğunu ifade etti. Başkan Bağlamış mesajında şu ifadelere yer verdi;

"15 Temmuz, aziz milletimizin vatanına, bayrağına, devletine ve demokrasisine canı pahasına sahip çıktığı, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. O karanlık gecede milletimiz, birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek hain darbe girişimine geçit vermemiş, milli iradenin üzerinde hiçbir gücün olamayacağını tüm dünyaya göstermiştir. Bizlere düşen en büyük görev; bu kutlu mücadeleyi gelecek nesillere doğru şekilde aktarmak, birlik ve beraberlik ruhumuzu daima canlı tutmaktır. Ülkemizin huzuru, güvenliği ve güçlü yarınları için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Aziz milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel KTB Başkanı'ndan 15 Temmuz mesajı - Son Dakika

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