KTO’dan 10 Kasım’da Atatürk’e saygı duruşu - Son Dakika
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KTO’dan 10 Kasım’da Atatürk’e saygı duruşu

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KTO’dan 10 Kasım’da Atatürk’e saygı duruşu
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Kayseri Ticaret Odası (KTO), Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümünde oda hizmet binası önünde anma programı düzenledi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO), Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümünde oda hizmet binası önünde anma programı düzenledi.

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Yönetim Kurulu Üyeleri ve oda personelinin katılımıyla gerçekleştirilen törende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat saati olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu. Anma programının ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Ömer Gülsoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine öncülük ederek tarihe yön veren eşsiz bir lider olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlık mücadelemizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümünde milletçe saygı, rahmet, özlem ve minnetle anıyoruz. O'nun 'En büyük eserim' diyerek bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi korumak, yaşatmak ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak en temel sorumluluğumuzdur. Kayseri Ticaret Odası olarak bizler de tüm üyelerimizle birlikte ecdadımızdan aldığımız güç, birlik ve beraberlik ruhuyla; üreterek, çalışarak, ülkemizin ekonomisine ve geleceğine değer katarak güçlü Türkiye hedefiyle azimle çalışmaya devam ediyoruz. Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve odamız çalışanlarıyla birlikte, O'nun gösterdiği yolda yürümeyi ve bu aziz vatanı daha ileriye taşımayı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bizlere vatan kılan tüm aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Kaynak: İHA
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