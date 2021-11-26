KTO'dan 'avantajlı indirim' anlaşması - Son Dakika

Körfez Ticaret Odası, üyelerine ve birinci derece yakınlarına özel indirim sağlamak amacıyla Gedik Üniversitesi ile 'avantajlı indirim' protokolü imzaladı.

Mesleki açıdan ticaret odalarının ülke gelişimindeki yerinin paha biçilmez olduğunu aktaran üniversitenin Hakla İlişkiler ve Tanıtım Sorumlusu Oktay Özçelik "Körfez ilçemizin ticari, sosyal ve ekonomik gelişmelerine öncülük eden çok değerli çalışmalar içinde bulunan Körfez Ticaret Odamızla işbirliği yapmakta olduğumuz ve değerli üyelerine hizmet sunma imkanını yakaladığımız için çok mutluyuz" dedi.

Sürdürülebilir hizmetleri özellikle interaktif olarak düşünerek üyelere en kapsamlı haliyle sunmayı amaçladıklarını dile getiren Körfez Ticaret Odası Genel Sekreteri Berat Nas ise "Üyelerimizin menfaatine birçok çalışma ve indirim anlaşmaları yapmaktayız. Eğitim alanında yaptığımız bu işbirliğinin üyelerimizin veya birinci derece yakınlarının gelişimine fayda sunmasını umuyoruz. Üniversitemize, lisans ve lisansüstü eğitim almak isteyen üyelerimiz ve yakınlarına sağladığı avantajlı imkandan dolayı çok teşekkür ederiz" diye konuştu. - KOCAELİ