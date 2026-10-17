KTSO'nun yeni yönetimi, Karabük Valisi Çağatay'ı makamında ziyaret etti - Son Dakika
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KTSO'nun yeni yönetimi, Karabük Valisi Çağatay'ı makamında ziyaret etti

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KTSO\'nun yeni yönetimi, Karabük Valisi Çağatay\'ı makamında ziyaret etti
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Karabük Valisi Oktay Çağatay, KTSO Başkanı Ömer Ayar, Meclis Başkanı Murat Sönmez ve oda meclis üyelerini makamında kabul etti. Vali Çağatay, KTSO'nun yeni yönetimini tebrik ederek Karabük'ün ekonomik ve ticari gelişimine katkı sunacak çalışmaların önemine değindi.

Karabük Valisi Oktay Çağatay, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) başkanlığına seçilen Ömer Ayar, Meclis Başkanlığına seçilen Murat Sönmez ve oda meclis üyelerini makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çağatay, Başkan Ömer Ayar, Meclis Başkanı Murat Sönmez ve meclis üyelerini tebrik ederek yeni görevlerinin hayırlı olmasını temenni etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

Karabük'ün ekonomik ve ticari gelişimine katkı sunacak çalışmaların önemine değinen Vali Çağatay, yeni dönemin Karabük iş dünyası ve kentin gelişimi açısından hayırlı sonuçlar getirmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA
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