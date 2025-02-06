Kuaför Şener Eroğlu'ndan Anlamlı Destek - Son Dakika
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Kuaför Şener Eroğlu'ndan Anlamlı Destek

Kuaför Şener Eroğlu\'ndan Anlamlı Destek

Evi yıkılan Kuaför Şener Eroğlu, depremzede çocukları ücretsiz tıraş ederek destek oldu.

06.02.2025 17:27
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Asrın felaketinde evi yıkılan ve o süreçte ücretsiz olarak binlerce depremzedeyi tıraş eden Kuaför Şener Eroğlu, felaketin ikinci yılında da çocukları ücretsiz tıraş etti.

Asrın felaketinde evi yıkılan ve o süreçte ücretsiz olarak binlerce depremzedeyi tıraş eden Kuaför Şener Eroğlu, felaketin ikinci yılında da çocukları ücretsiz tıraş etti. Melekbaba Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte depremzede çocukları asrın felaketinin ikinci yıl dönümü dolayısıyla ücretsiz tıraş eden Kuaför Şener Eroğlu, "6 Şubat depremlerini asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bugün de Melekbaba Gençlik Merkezi'nde çocuklarımızla buluştuk. Zor bir süreçten geçiyoruz. Devletimiz tüm imkanlarıyla milli birlik ve beraberlik içerisinde güçlenerek yeniden ayağa kalkıyoruz. Rabbim bir daha böyle acıları göstermesin. Bizler de depremzedeyiz, konteynerde kalıyoruz. Malatya'yı hiç bir zaman terk etmedik ve burada mesleğimizi icra etmeye devam ettik" diye konuştu.

Melekbaba Mahallesi Muhtarı Olcay Alpaslan da depremin yıl dönümünde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara rahmet dileyerek Şener Eroğlu'na gösterdiği bu sosyal sorumluluk projesi nedeniyle de teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuaför Şener Eroğlu'ndan Anlamlı Destek - Son Dakika

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