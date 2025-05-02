Küçük başkanının talimatları yerine getiriliyor - Son Dakika
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Küçük başkanının talimatları yerine getiriliyor

Küçük başkanının talimatları yerine getiriliyor

Kocaeli'de 23 Nisan'da temsili olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın koltuğuna oturan 2. sınıf öğrencisi Damla'nın talepleri için ekipler, okulda yapılacak çalışmalar öncesinde saha incelemesi gerçekleştirdi.

02.05.2025 13:27  Güncelleme: 13:29
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Kocaeli'de 23 Nisan'da temsili olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın koltuğuna oturan 2. sınıf öğrencisi Damla'nın talepleri için ekipler, okulda yapılacak çalışmalar öncesinde saha incelemesi gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu temsili olarak Ulugazi İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Asel Damla Altınsoylu'ya devretmişti. Damla Başkan, koltuğa oturduğu ilk anda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Cenan Turan'dan çocuklar ve gençlere yönelik çalışmalar hakkında bilgi almış, ardından okulu için bazı taleplerde bulunmuştu.

Küçük başkanın 23 Nisan'daki talimatları doğrultusunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Ulugazi İlkokulu'nda yapılacak çalışmalar öncesinde saha incelemesi yaptı. Okulun bahçesinde gerçekleştirilecek düzenlemelerle ilgili olarak Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Cenan Turan, Ulugazi İlkokulu Müdürü Süleyman Beyazyüz, temsili Başkan Asel Damla Altınsoylu ve sınıf temsilcisi öğrenciler bir araya geldi.

"Yeni sezonun açılışına okul hazır olacak"

Alanı inceleyen Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Cenan Turan, "Başkanımız Tahir Büyükakın bu tür çalışmalara çok büyük önem veriyor. Biz de bu çalışmadan dolayı zevk duyacağız. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz de çok heyecanlı. Güzel bir proje olacağına inanıyoruz. Okulumuzun dış alanını hemen hemen baştan aşağıya elden geçireceğiz. Yeni sezonun açılışına burası hazır olacak" dedi.

Asel Damla Altınsoylu ise Başkan Büyükakın'a ve Büyükşehir çalışanlarına teşekkür ederek, "Okulumuzun bahçesi için oyun alanlarının çizilmesi ve anaokulu uygulama bahçesinin yapılmasını istedim. Arkadaşlarım da yaptığımız toplantıda projelerini anlattı. Ben de bu projeyi yakından takip edeceğim. Bizleri okulumuzda ziyaret eden Büyükşehir personeline teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Küçük başkanının talimatları yerine getiriliyor - Son Dakika

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