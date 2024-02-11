Küçükbaş Hayvan Üreticileri Desteklenmiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Küçükbaş Hayvan Üreticileri Desteklenmiyor

Edirneli küçükbaş hayvan üreticisi Hasan Tuna, küçükbaş desteklemesinin az olduğunu ve yem fiyatlarının yüksek olduğunu belirtti. Tuna, alıcıların düşük fiyatla almaya çalıştığını, ancak satarken pahalıya sattığını söyledi. Eski CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ise ülke üreticisinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Gaytancıoğlu, ithalat yerine üreticilere döviz verilmesi durumunda Türkiye'nin üretici bir ülke olabileceğini ifade etti. Üretici Hasan Tuna, desteklerin çok düşük olduğunu ve aldığı desteklerin koyunların aşı parasına yetmediğini dile getirdi.

11.02.2024 13:26  Güncelleme: 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirneli küçükbaş hayvan üreticisi Hasan Tuna, küçükbaş desteklemesinin az olduğunu yem fiyatlarının yüksek olduğunu söyledi. Tuna, "Alıcılar geliyor, bizde 3-4 lira, kasaptan et almaya kalktığımız zaman etin kilosu 400 lira. Nasıl satalım? Ucuza almaya çalışıyorlar, satarken pahalıya satıyorlar. Bir torba yem 500 lira. Geçen sene 360 liraydı. Destek çok düşük. Aldığım destek koyunların aşı parasına yetmiyor" dedi.

Eski CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, bugün Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Kuzucu köyünde üreticilik yapan Hasan Tuna'nın sorunlarını dinledi. Gaytancıoğlu, ithalat yerine ülke üreticisinin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

"İTHAL EDECEĞİMİZ DÖVİZİ ÜRETİCİLERİMİZE VERSEK TÜRKİYE ÜRETİCİ BİR ÜLKE OLUR"

Gaytancıoğlu, şöyle konuştu:

"Bugünlerde et fiyatlarının artışları konuşuluyor. Hasan da hayvan bakıyor. Küçükbaş hayvanlarını Kurban Bayramı için hazırlıyor. Ama 'talep yok' diyorsun. Senden ucuza almaya çalışıyorlar. Geçen sene kaç paraydı? Destek yok mu? Koyun başına ne kadar destek alıyorsun? Kurban Bayramı'nda nasıl bir sonuçla karşılaşacaksın? Geçen sene iyi geçmediğini söyledin. Üreticimiz üretmek istiyor ama Türkiye yanlış tarım politikalarıyla çözümü ithalatta arıyor. İthal edeceğimiz dövizi üreticilerimize versek Türkiye üretici bir ülke olur."

"DESTEK ÇOK DÜŞÜK"

Üretici Hasan Tuna da şunları kaydetti:

"Ama talep yok. Yem fiyatları yüksek. Bizim istediğimiz fiyatlar yok. Alıcılar geliyor, bizde 3-4 lira, kasaptan et almaya kalktığımız zaman etin kilosu 400 lira. Nasıl satalım? Ucuza alamaya çalışıyorlar, satarken pahalıya satıyorlar. Bir torba yem 500 lira. Geçen sene 360 liraydı. Destek çok düşük. Aldığım destek koyunların aşı parasına yetmiyor. Geçen yıl 50 liraydı. Bir aşı 6,5 liraydı. 4 defa aşı yaptırdım. Aldığım destek de gitti. Üretmek istiyoruz ama çabalıyoruz. Geçen yıl iyi geçmedi. Bu yıl da yine aynı olur."

Küçükbaş Hayvan Üreticileri Desteklenmiyor
Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Hasan Tuna, Edirne, Tarım, Yerel, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Küçükbaş Hayvan Üreticileri Desteklenmiyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 19:28:36. #1.11#
SON DAKİKA: Küçükbaş Hayvan Üreticileri Desteklenmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement