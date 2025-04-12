Küçükçekmece Belediye Meclisi 2024 Yılı Faaliyet Raporunu Oy Çokluğuyla Kabul Etti

Küçükçekmece Belediye Meclisi'nin Nisan ayı 3. birleşim toplantısında, 2024 Yılı Faaliyet Raporu görüşülerek, oy çokluğuyla kabul edildi.

Küçükçekmece Belediye Meclisi'nin Nisan ayı 3. birleşim toplantısı Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Meclis Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında yapılan toplantıda, 2024 yılı faaliyet raporu görüşüldü. CHP, AK Parti ve MHP grup başkanvekilleri ve meclis üyelerinin faaliyet raporları değerlendirmelerinin ardından 2024 Yılı Faaliyet Raporu meclis üyeleri tarafından oylandı. Küçükçekmece Belediyesi 2024 Yılı Faaliyet Raporu 25 kabul, 14 ret oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

"Bütçe emanettir ve halkın hakkıdır"

2024 Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "2024 yılında da insanı, doğayı merkeze alan katılımcı, adil, şeffaf bir yerel yönetim anlayışımızdan vazgeçmedik. Karşılaştığımız her zorluğa rağmen, mali disiplinden taviz vermeden, kamu kaynaklarını doğru yönetme kararlılığımızdan sapmadık. Adil kaynak dağılımı ilkesinden asla ödün vermedik. Çünkü biliyoruz ki bu bütçe emanettir ve halkın hakkıdır. ve hak, halka ait olanı yine halka sunmaktır. Stratejik Planımız kapsamında; 2024 yılında toplam 178 adet faaliyet ve projeyi hayata geçirdik. Genel hedef gerçekleşme oranımız yüzde 90, 5 olmuştur. Bu hedefleri ve projeleri gerçekleştirmemizde emekleriyle gece gündüz demeden katkı sağlayan tüm belediye personelimize, birlikte karar aldığımız siz değerli meclis üyelerimize, muhtarlarımıza ve elbette Küçükçekmece'nin kıymetli halkına yürekten teşekkür ediyorum. Küçükçekmece halkının iradesi ve güveniyle çok daha güzel hizmetler üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL