Küçükçekmece Belediyesi 2025 Yılı Bütçesini Oy Çokluğuyla Kabul Etti - Son Dakika
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Küçükçekmece Belediyesi 2025 Yılı Bütçesini Oy Çokluğuyla Kabul Etti

Küçükçekmece Belediyesi 2025 Yılı Bütçesini Oy Çokluğuyla Kabul Etti

Küçükçekmece Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısında, 2025 yılı mali bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi. Belediye Başkanı Kemal Çebi, stratejik planın önemine değinerek, yerel yönetişim anlayışına ve vatandaş görüşlerine verdikleri önemi vurguladı.

14.10.2024 10:41  Güncelleme: 10:43
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Küçükçekmece Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı ikinci oturumunda, 2025 yılı mali bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Küçükçekmece Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı ikinci oturumu Meclis Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında gerçekleştirildi. Küçükçekmece Belediyesi "2025-2029 Yılı Stratejik Planı" ile "2025 Mali Yılı Bütçe ve Performans Programı'nın görüşüldüğü toplantıda, 2025 yılı mali bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, meclis toplantısında yaptığı konuşmada, "2025-2029 Stratejik Planı'nın vatandaş odaklı yerel yönetişim anlayışının yaygınlaşması ve hep birlikte yaşama kültürünün gelişimi açısından çok önem taşıdığının farkındayız. Bu planı hazırlarken, katılımcılık ve sahiplenmenin ulaşılabilir ve gerçekçi bir stratejik plan üzerindeki önemi ve rolünden yola çıktık ve bu kavramları esas aldık. 4 bin 257 vatandaş, 122 kurum, 426 gencimize, 21 muhtarımız, 45 meclis üyemiz ve 1164 personelimize stratejik plan paydaş anketi düzenleyerek, daha iyi bir Küçükçekmece için görüş ve önerilerini dikkatle dinledik. Küçükçekmece'de yaşayan her vatandaşımızı; kültürde, sanatta, eğitimde,sosyal hayatta, sporda, sağlıkta- kısacası her alandaki hizmet politikalarımızla- ülke ekonomisinin içinde bulunduğu olumsuzluklara rağmen mağdur ve mağrur bırakmamaya özen göstererek, hizmet vermeye devam edeceğiz. Stratejik Planımızın ve bütçemizin hazırlanmasına katkı sağlayan bütün çalışma arkadaşlarıma, Meclis Üyelerimize ve kıymetli Küçükçekmecelilere teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

İstanbul'u bekleyen deprem gerçeğinin ve küresel anlamda büyük önem taşıyan iklim değişikliğiyle mücadele konularının da altını çizen Başkan Çebi, 2025-2029 Stratejik Planı'nda, bu konularla ilgili atılacak adımları da yerel ölçekte, bütünlükçü bir bakış açısıyla ele aldıklarını söyledi.

Belediye Meclis Salonu'nda çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşen toplantıda, meclis üyeleri 2025 yılı performans programı ve bütçe kalemlerini tek tek görüşüp oylayarak, görüş ve önerilerini dile getirdi. Toplantı sonunda 8 milyar 900 milyon TL'lik, 2025 yılı mali bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Küçükçekmece Belediyesi 2025 Yılı Bütçesini Oy Çokluğuyla Kabul Etti - Son Dakika

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