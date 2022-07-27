Küçükçekmece Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Yardım

Küçükçekmece Belediyesi, artan hava sıcaklıklarından sokak hayvanlarının etkilenmemesi için ilçedeki beslenme odaklarına mama ve su takviyelerini arttırdı.

Küçükçekmece Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle artan hava sıcaklıklarından sokak hayvanlarının etkilenmemesi için ilçedeki beslenme odaklarına mama ve su takviyelerini sıklaştırdı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, can dostların sıcak hava koşullarında mama ve su ihtiyacını karşılayarak hayatta kalma mücadelesine destek olmak amacıyla ilçedeki farklı noktalara yerleştirilen 15 beslenme odağına ve 21 kedi evine besleyiciliği yüksek kuru mama ve su ulaştırıyor. Ayrıca görevliler mama istasyonlarının temizlik çalışmalarını da titizlikle yürütüyor.

"SOKAK HAYVANLARI REHABİLİTASYON VE TEDAVİ MERKEZİ'Nİ HAYATA GEÇİRDİK"

Sokakta yaşayan can dostlarının Küçükçekmece'nin bir parçası olduğunu vurgulayan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "İlçemizi bir bütün olarak ele alıyor, projelerimizi yaşam hakkına duyduğumuz saygı ve sevgi ile hayata geçiriyoruz. Dostlarımızın yaşam haklarını korumak ve onlara tam donanımlı bakım ve tedavi ortamı sunmak amacıyla 2020 yılında Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi'ni hayata geçirdik. 250 kapasiteli kedi bakım ünitesi, 100 kapasiteli köpek yaşam alanı, 60 kapasiteli engelli kedi yaşam alanı ve kanatlı yaşam alanından oluşan Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi'nde yaralı, hasta, engelli ya da bakıma muhtaç dostlarımıza tam donanımlı bir ortamda gerekli tedavileri yapıldıktan sonra sahiplendirme işlemleri yapılıyor" diye konuştu. Havaların ısınması ile beraber mama ve su bulmada zorlanan sokak hayvanları için seferber olduklarının altını çizen Çebi, "Sıcak havadan olumsuz etkilenmemeleri için Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, sokaktaki ve doğadaki dostlarımız için seferber oluyor. Bu kenti birlikte paylaştığımız can dostlarımız, sıcak havalarda susuyorlar, söyleyemiyorlar. Ama biz onların hep yanı başındayız. Bizimle birlikte doğadaki canlıları yalnız bırakmayan tüm hayvan severlere teşekkür ediyorum" dedi.

YILLIK 20 TON KURU MAMA DAĞITIMI YAPILIYOR

Küçükçekmece Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, yıllık 20 ton kuru mama dağıtarak sokakta yaşayan can dostların olumsuz hava koşullarından etkilenmesinin önüne geçiyor. Son günlerde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte sokak hayvanları için su ve mama ihtiyacı 15 farklı noktada karşılanıyor. Görevliler tarafından mama odakları temizlenerek daha hijyenik ve sağlıklı hale getirilirken mama ve su takviyesi belirli periyotlarla yenileniyor.

"BİR KAP SU VE MAMA BIRAKABİLİRSİNİZ"

Küçükçekmece Belediyesi Veterineri Çiğdem Eral, vatandaşların sokak hayvanlarına basit yöntemlerle yardımcı olabileceğinden bahsederek, "Sıcak hava ve güneş sokaklarda yaşayan dostlarımız için tehlikeli olabiliyor. Can dostlarımızın sıcak havalarda hayatta kalabilmeleri için özellikle su hayati önem arz ediyor. Evinizin önünde gölgelik alanlar oluşturarak, bir kap su ve mama bırakabilirsiniz. Bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli husus ise yaz aylarında kuru mama haricinde yemek artıkları bırakmamak. Çünkü bu gıdalar hava sıcaklığı ile bozulabilir ve hem hayvan sağlığını hem insan sağlığını hem de çevre sağlığını olumsuz etkileyebilir" dedi. Veteriner Hekim Çiğdem Eral, Küçükçekmecelilerin yardıma muhtaç bir sokak hayvanı gördüklerinde 444 4 360 numaralı telefondan, Küçükçekmece Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne ulaşarak destek isteyebileceklerinin altını çizdi.