Küçükçekmece Belediyesi Bi'Mola Engelsiz Yaşam Merkezi'ni açtı - Son Dakika
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Küçükçekmece Belediyesi Bi'Mola Engelsiz Yaşam Merkezi'ni açtı

Küçükçekmece Belediyesi Bi\'Mola Engelsiz Yaşam Merkezi\'ni açtı

Küçükçekmece Belediyesi tarafından engelli çocukların sosyal yaşama katılmasını sağlamak amacıyla yapılan Bi'Mola Engelsiz Yaşam Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Merkezdeki etkinlik, oyun ve aktivite sınıflarında 4-14 yaş aralığındaki özel çocuklar misafir edilecek.

17.05.2024 14:47  Güncelleme: 14:49
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Küçükçekmece Belediyesi tarafından engelli çocukların sosyal yaşama katılmasını sağlamak amacıyla yapılan Bi'Mola Engelsiz Yaşam Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Merkezdeki etkinlik, oyun ve aktivite sınıflarında 4-14 yaş aralığındaki özel çocuklar misafir edilecek.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından engelli çocukların sosyal yaşama katılmasını sağlamak amacıyla inşa edilen Bi'Mola Engelsiz Yaşam Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Fatih Mahallesi'nde hayata geçirilen merkez, engelli bir yakını veya çocuğu bulunan ailelerin günlük yaşamlarındaki işlerini rahatça gerçekleştirebilmesi ve kendilerine vakit ayırmalarına imkan sağlamak için projelendirildi. Bin 650 metrekarelik alana sahip Engelsiz Yaşam Merkezi'nde, 350 metre kapalı alan, 450 metrekare yeşil alan ve 211 metrekare oyun parkı da yer alıyor. Ücretsiz bir sosyal bir yaşam merkezi olarak yapılan ve servis imkanının da sağlanacağı merkezde, randevu usulüyle öğrenci kabul edilecek. Alanında uzman çocuk gelişim uzmanları eşliğinde çocuklar 2-3 saat aralığında oyun ve aktivitelerle zaman geçirirken, ebeveynler de günlük işlerini kolaylaştırma fırsatı bulacak. Merkezde otizm, down sendromu ve bedensel engelli çocukların yanı sıra 4 yaşını tamamlamış ve tuvalet eğitimini almış zihinsel engelli çocuklar misafir edilecek. "Engelsiz kent" hedefiyle yapılan merkezde etkinlik, oyun ve aktivite sınıflarıyla 4-14 yaş aralığındaki özel çocuklar vakit geçirecek. Bi'Mola Engelsiz Yaşam Merkezi'nin açılışına Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, çok sayıda engelli çocuk ve aileleri katıldı. Törende bir konuşma gerçekleştiren Başkan Çebi ardından açılış kurdelesini kesti. Hizmete açılan merkezdeki etkinlik sınıflarında bulunan engelli çocukları ziyaret eden Başkan Çebi, onlarla eğlenceli vakit geçirdi.

"Bi'Mola Yaşam Merkezi ile bu tür çalışmaların devamını getireceğimizi söyleyebilirim"

Açılış sonrasında konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Bi'Mola Yaşam Merkezi S-sosyal belediyeciliğin bir başka şeklidir. Geçtiğimiz beş yıl içerisinde sosyal belediyecilikle ilgili çok önemli hizmetlerimiz var. Belki beraber yaşamayı bildiğimiz ya da bilmeye çalıştığımız ve onların yaşantılarını engelsiz bir hale getirmek gibi bir sorumluluğumuz var. Bu hayatın her alanında yapmış olduğumuz parklardan kaldırımlara kadar her alanda yaşamlarını kaliteli bir hale getirmeye çalışıyoruz. Yaşamlarını kaliteli bir hale getirmek gibi bir sorumluluğumuz var. Bi'Mola Yaşam Merkezi de bu anlayış içerisinde inşa edildi. Aslında itiraf etmem gerekirse belki daha önceden yapılması ve sayılarının çoğaltılması gerekiyordu. Bu engellilerimizle ebeveynleri ve özellikle anneleri 24 saat yaşıyorlar. Onların yaşamlarını biraz kolaylaştırmak gerekiyor. Bi Mola adından da anlaşılacağı gibi 'anne gelsin, çocuğunu buraya bıraksın ve burada bizim öğretmenlerimiz onlarla ilgilensin' istiyoruz. Hem sosyalleşmeleri açısından yardımcı olalım hem de annelerine biraz zaman tanıyalım. Gün içinde belki pazara gidecek ya da alışverişe gidecek, bir güne gidecektir. Kendi arkadaşlarıyla belki bir sohbet edecektir. O süre içerisinde biz burada öğretmenlerimiz vasıtasıyla çocuklarla ilgilenelim, onlara eğitim verelim. Diğer engelli bireylerle arkadaş olmaya çalışır ve de sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla ilkini yaptığımız Bi'Mola Yaşam Merkezi ile bu tür çalışmaların devamını getireceğimizi söyleyebilirim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Küçükçekmece Belediyesi Bi'Mola Engelsiz Yaşam Merkezi'ni açtı - Son Dakika

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