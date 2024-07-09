Küçükçekmece Belediyesi Çocuklara Ücretsiz Bilim, Kültür ve Sanat Gezileri Düzenliyor - Son Dakika
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Küçükçekmece Belediyesi Çocuklara Ücretsiz Bilim, Kültür ve Sanat Gezileri Düzenliyor

Küçükçekmece Belediyesi Çocuklara Ücretsiz Bilim, Kültür ve Sanat Gezileri Düzenliyor

Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz bilim, kültür ve sanat gezileriyle çocuklar hem öğreniyor hem de eğlenceli vakit geçiriyor. Ağustos ayının sonuna kadar sürecek gezilerle toplam bin 500 öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

09.07.2024 10:23  Güncelleme: 10:26
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Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz bilim, kültür ve sanat gezileriyle çocuklar hem öğreniyor hem de eğlenceli vakit geçiriyor. Ağustos ayının sonuna kadar sürecek gezilerle toplam bin 500 öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen geziler kapsamında öğrenciler; Harbiye, Robot, Aşiyan, Türkiye İş Bankası, İBB Dijital, Modern Sanatlar, Gazhane, Havacılık, Rahmi Koç, İslam Bilim ve Teknoloji, Dijital Deneyim, Kemal Sunal, Hababam Sınıfı, İtfaiye, Cumhuriyet ve Atatürk Müzeleri ile Trafik Eğitim Parkı, Rami Kütüphanesi, Matematik Evi, Florya Atatürk Köşkü, Miniatürk, Dolmabahçe, Topkapı Sarayı ve Soğuksu Macera Parkı gibi İstanbul'un tarihi ve önemli yerlerini keşfetme fırsatı yakalıyor.

"Geziler çok güzel"

Robot Müzesi gezisine katılan Ömer Kayra Çelik, "Müze çok güzeldi, çok beğendim. Burada insansı robotları, depremler için tasarlanmış Arat adlı robotu gördüm. Tekrar Robot Müzesine gelmek isterim. Sefaköy Bilgi Evi'nde robotik kodlama eğitimi alıyorum dolayısıyla bu gezi ekstra dikkatimi çekti. Ayrıca düzenlenecek tüm gezilere katılmak istiyorum" dedi.

Sefaköy Bilgi Evi öğrencilerinden Zilan Karakuş ise, "Kültürel ve eğlenceli bir gezi oldu. Robotların yapım aşamalarını, parçalarını gördüm. Temizlik ve garsonluk yapan, konuşan ve dans eden robotlar çok etkileyiciydi. Bize bu imkanları sağlayan Belediye Başkanı Kemal Çebi'ye çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bilgi Evlerine kayıt yaptıran tüm öğrenciler katılabiliyor

Bilim, kültür ve sanat gezilerine Küçükçekmece'de ikamet eden 8-13 yaş arası tüm öğrenciler katılabiliyor. Kontenjanın sınırlı olduğu gezilere katılım sağlayabilmek için Halkalı, Cennet, İkitelli, Kanarya, Mehmet Akif, Sefaköy ve Yarımburgaz Bilgi Evlerinden herhangi birine kimlik fotokopisi ve bir adet fotoğraf ile yüz yüze kayıt yaptırılması gerekiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Küçükçekmece Belediyesi Çocuklara Ücretsiz Bilim, Kültür ve Sanat Gezileri Düzenliyor - Son Dakika

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