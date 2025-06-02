Küçükçekmece Belediyesi Kurban Bayramı Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Küçükçekmece Belediyesi Kurban Bayramı Hazırlıklarını Tamamladı

Küçükçekmece Belediyesi Kurban Bayramı Hazırlıklarını Tamamladı
02.06.2025 10:27  Güncelleme: 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların huzur içinde bir bayram geçirmesi için hazırlıklarını hızlandırdı. Zabıta ekipleri işletmeleri denetlerken, temizlik çalışmaları ve yaşlılara yönelik evde bakım hizmetleri de sürdürülüyor.

Kurban Bayramına sayılı günler kala Küçükçekmece Belediyesi ekipleri vatandaşların bayramı huzurlu ve güven içinde geçirmesi için yoğun mesai yapıyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Küçükçekmece Belediyesi, ilçe sakinlerinin bayramı huzur ve güven içinde geçirebilmesi için hazırlıklarını hızlandırdı. Belediye ekipleri, tüm birimleriyle sahada aktif bir şekilde görev alarak, bayram süresince çalışmalarını sürdürecek.

Denetimler artırıldı

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle fırın ve pastanelerde denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, hijyen şartları, ruhsat kontrolleri, fiyat etiketleri ve ürünlerin son kullanma tarihlerini titizlikle inceliyor. Mevzuata aykırı hareket eden işletmelere ise cezai yaptırımlar uyguluyor.

Cadde ve sokaklarda bayram temizliği

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe sokaklarını tazyikli suyla temizlerken; çöp konteynerlerinin dezenfekte edilmesi ve bakım işlemleri de gerçekleştiriliyor. Destek Hizmetleri ekipleri ise cami ve cemevlerinde kapsamlı temizlik çalışması yürüterek, ibadet ve bayramlaşmaya hazır hale getiriyor. Ekipler, bayram süresince ilçe genelinde Kurban Hizmetleri komisyonu tarafından belirlenen kurban kesim yerlerinde çevre temizliği ve atık toplama faaliyetlerine devam edecek.

65 yaş üstü vatandaşlara evde bakım hizmeti

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün evde bakım hizmeti kapsamında ise yaşlı ve özel gereksinimli vatandaşlara kişisel bakım, kuaförlük, ev temizliği ve tadilat hizmetleri sunuluyor.

Kurban kesimlerinin ardından ilaçlama yapılacak

Küçükçekmece'de bayram boyunca Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de aktif görev yapacak. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, kurban kesim yerlerinde kesim işleri ve atık toplamalarının gerçekleştirilmesinin ardından ilaçlama çalışmaları gerçekleştirilecek.

Küçükçekmece Belediyesi, vatandaşların bayram süresince tüm talep ve şikayetlerini 444 4 360 numaralı İletişim Merkezi üzerinden alacak.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Maneviyatın, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı Kurban Bayramı'na hep birlikte kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramın huzur, sağlık ve güven içinde geçmesi adına belediye olarak tüm birimlerimizle hazırlıklarımızı tamamladık. Kurban Bayramı'nın başta ilçemiz olmak üzere tüm ülkemize sağlık, mutluluk ve barış getirmesini diliyor; birlikte nice bayramlara erişmeyi diliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Küçükçekmece Belediyesi, Kurban Bayramı, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Küçükçekmece, Etkinlikler, Güvenlik, Politika, Zabıta, Kurban, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Küçükçekmece Belediyesi Kurban Bayramı Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Türkiye’ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler Türkiye'ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler
14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü, annesini yaraladı 14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü, annesini yaraladı
Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak
Bir zamanlar Fenerbahçe’deydi Damien Comolli, Juventus’un yeni genel müdürü oldu Bir zamanlar Fenerbahçe'deydi! Damien Comolli, Juventus'un yeni genel müdürü oldu
Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti
Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı
Aldığı ürünü değiştirmek isteyen vatandaş güvenlik görevlileri tarafından darp edildi Aldığı ürünü değiştirmek isteyen vatandaş güvenlik görevlileri tarafından darp edildi
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
İBB’ye operasyonda çok konuşulacak iddia Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler İBB'ye operasyonda çok konuşulacak iddia! Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler

15:18
Belediye mi işçiler mi CHP lideri Özel, İzmir’deki grev için tarafını seçti
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
14:09
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı İfadesi pes dedirtti
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti
13:46
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
13:36
Sicilya’daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı İnsanlar bölgeyi terk ediyor
Sicilya'daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı! İnsanlar bölgeyi terk ediyor
22:21
Yüksel Yıldırım’dan olay sözler: Bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık
Yüksel Yıldırım'dan olay sözler: Bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık
22:13
Beşiktaş’ın Avrupa Ligi elemesinde muhtemel rakipleri belli oldu
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi elemesinde muhtemel rakipleri belli oldu
22:01
Süper Lig’de maç sonu ayrılık kararı
Süper Lig'de maç sonu ayrılık kararı
21:54
Beşiktaş’ta Solskjaer’den transfer sorusuna cevap Bölge bölge saydı
Beşiktaş'ta Solskjaer'den transfer sorusuna cevap! Bölge bölge saydı
21:35
Süper Lig’de 2024-2025 sezonu sona erdi Küme düşen ve Avrupa’ya katılan takımlar belli oldu
Süper Lig'de 2024-2025 sezonu sona erdi! Küme düşen ve Avrupa'ya katılan takımlar belli oldu
21:27
Sevgilisiyle kaldığı evi yakan kadın kaçarken kaza yaptı
Sevgilisiyle kaldığı evi yakan kadın kaçarken kaza yaptı
21:23
Ukrayna’nın Rusya saldırısı sonrası Zelenski’den ilk açıklama: Tarih kitaplarına geçecek
Ukrayna'nın Rusya saldırısı sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Tarih kitaplarına geçecek
21:14
Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu
Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2025 16:25:11. #7.13#
SON DAKİKA: Küçükçekmece Belediyesi Kurban Bayramı Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.