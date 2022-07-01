Küçükçekmece'deki ibadethanelerde bayram öncesi hijyen mesaisi - Son Dakika
Üye Girişi

Küçükçekmece'deki ibadethanelerde bayram öncesi hijyen mesaisi

01.07.2022 10:48
Küçükçekmece'deki ibadethanelerde bayram öncesi hijyen mesaisi

Küçükçekmece Belediyesi, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, ilçedeki tüm ibadethanelerde hummalı bir temizlik çalışması başlattı.

Küçükçekmece Belediyesi, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, ilçedeki tüm ibadethanelerde hummalı bir temizlik çalışması başlattı.

Cami ve cemevlerinde yıl boyunca rutin olarak sürdürülen temizlik çalışmalarını bayram öncesi yoğunlaştıran Küçükçekmece Belediyesi, ibadethanelerde iç ve dış olmak üzere dip köşe temizlik ve hijyen çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmalar, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

Küçükçekmece ibadethanelerinden, sokaklarına, caddelerinden, parklarına bayrama hazırlanıyor

Küçükçekmecelilerin Kurban Bayramı'nda ibadetlerini gönül rahatlığıyla yapabilmeleri için çalışmaların devam ettiğini belirten Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Temizlik imandandır. Hem maddi, hem manevi temizlik yaparak, aklımızı, gönlümüzü temiz tutmamız gerekir. Küçükçekmecelilerin bayram heyecanını daha temiz, rahat ve hijyenik ortamlarda hep birlikte yaşaması için özveriyle görevini yerine getiren çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Tüm Küçükçekmecelilerin Kurban Bayramı'nı kutluyor, huzur içinde yaşanacak nice bayramlar diliyorum" diye konuştu.

Dip-köşe temizlik çalışması sürüyor

Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, cami ve cemevlerinde halılardan, kapı kollarına, ayakkabılıklardan, dolaplara her noktayı tek tek temizliyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ise ibadethanelerin şadırvanları ve avlularında temizlik çalışmasına devam ediyor. Çalışmalar çerçvesinde, cami içindeki halıları profesyonel makinelerle süpüren ekipler, kapı, cam ve duvarları silerek, dezenfeksiyonlarını gerçekleştiriyor.

Arife Günü'nde mezarlıklara ring seferleri düzenlenecek

Kent genelindeki mezarlıklar da bayram ziyaretine hazırlanıyor. Tepeüstü, Şenlikköy, Sefaköy, Kanarya, Altınşehir ve Halkalı olmak üzere ilçedeki 6 mezarlıkta ekipler, temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Küçükçekmece Belediyesi, Arife günü de kent genelindeki mezarlıklara belirlenen noktalardan ring seferleri düzenleyecek. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Havza'da polisten sahte para ve dolandırıcılık uyarısı Son dakika haberi... Havza'da polisten sahte para ve dolandırıcılık uyarısı
Kaynak: İHA

Küçükçekmece Belediyesi, Kurban Bayramı, Küçükçekmece, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Küçükçekmece'deki ibadethanelerde bayram öncesi hijyen mesaisi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:43 Survivor All Star'da şampiyon olan Nisa Bölükbaşı'na sosyal medya tepkisi: Yatarak şampiyon olunmaz, hak etmedi
10:40 Avrupa'dan birçok teklif alan Yunus Akgün, yoluna Galatasaray ile devam etmeye karar verdi
10:35 İstanbul Ataşehir'de skandal görüntü! Kamuya açık yerde çevredekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler
10:30 Vietnam savaşının simgesi olan "Napalm Girl" bombalar sebebiyle oluşan hasarın giderilmesi için Florida'da tedavi altına alındı
10:20 Ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen turistlerden skandal hareketler! Polislerle fotoğraf çekilip rüşvet teklif ettiler
10:08 "Gerekirse yarım kilo et yeriz" diyen AK Partili vekil Demirbağ, maaşını yetersiz buldu: Vicdanı olan bir insan o maaşla milletvekilliği yapamaz
09:57 2023'te siyasete girecek olan Nihat Doğan'dan çok konuşulacak çıkış: MHP nasıl siyaset yapıyorsa HDP de yapsın
09:55 Artvin'de 1 kişinin hayatını kaybettiği heyelan güvenlik kameralarına yansıdı! Dev kayalar tırların üzerine böyle yuvarlandı
09:46 Mourinho istedi Zeki Çelik Roma forması giydi! 7 milyon karşılığında İtalyan devine transfer oldu
09:42 Hindistan'da korkunç olay! 4 kişi, 13 yaşındaki kıza tecavüz edip boğarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 11:00:02. #1.12#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'deki ibadethanelerde bayram öncesi hijyen mesaisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement